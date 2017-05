Reviví lo mejor de los Beatles

“I want to hold your hand”, “Don’t let me down”, “Penny Lane”, “Here comes the sun”, “All you need is love”, entre otros temas podrás corear, si así gustás, el próximo 10 de mayo durante el homenaje a Los Beatles que un grupo de artistas nicaragüenses han preparado.

Jazz Tá, Carlos Baltodano, Larry Emerson, Rebeka Molina, Marbelly Blandón, La Calle original, César Tórrez y Schola Cantorum Rubén Darío son los artistas que realizarán un homenaje en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD).

Ramón Rodríguez, director general del TNRD, recordó que, en el 2006, en el undécimo aniversario de Camerata Bach se realizó por primera vez, el “Homenaje a Los Beatles”, y gracias a la afluencia del público y en coordinación con el TNRD se decidió realizar anualmente este tributo, desde entonces, este espectáculo es considerado una tradición musical que siempre cuenta con la participación de artistas de larga trayectoria.

“Este es un concierto sinfónico donde se invitan a jóvenes músicos a tocar y compartir con otros artistas que gustan de este género, para realizar un recorrido por las piezas más exitosas de Los Beatles, las que nos transportan a nuestra niñez, aunque es un hecho que es una música para todo público y de todas las edades”, expresó Rodríguez, quien agregó que este homenaje ha sido unos de los conciertos más emblemáticos y taquilleros de la historia del TNRD.

Durante el espectáculo, también se proyectarán imágenes de la agrupación homenajeada con el apoyo del conocido “Quinto Beatles”, Omar Alvarado.

César Tórrez, gran intérprete de la música de Los Beatles, confiesa estar contento de que nuevamente se realice un homenaje a esta banda y prometió dar lo mejor de sí para dar un gran concierto.

“Desde que, por primera vez, Ramón Rodríguez, me consultó, si sería bueno hacer un concierto en homenaje a Los Beatles, yo dije que sí. En ese momento nos dimos cuenta que los conciertos tenían una gran convocatoria, porque su música se volvió un fenómeno mundial. Recuerdo que cuando tenía 8 años, Los Beatles estaban iniciando, yo quería tener la pava de sus integrantes, pero mi papá quería ‘pelonearme’, porque el cabello se utilizaba corto en ese entonces. Todo esto, me remonta a mi niñez, porque son vivencias que yo atesoré y eso me gusta recordar, porque esas vivencias fueron acompañadas de la música de Los Beatles”.

Larry Emerson, artista que participará en esta velada, recalca que será un concierto único donde se hará un recorrido por los grandes éxitos de Los Bea-tles, además, “celebraremos el 50 aniversario de la salida al mundo del álbum ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, que cambiaría el mundo de la música para siempre, por mezclar lo popular con el rock con la música clásica”.

Tomá nota

El evento se realizará el miércoles 10 de mayo a las 7: 30 p.m. Las entradas están a la venta en la taquilla del TNRD. Los precios son de 250, 200 y 150 córdobas.