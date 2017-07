Comenzaron con canales en YouTube con videos donde mostraban las instrucciones necesarias para lograr un buen maquillaje, pero ahora pasaron a realizar Facebook Live, método que permite una mayor interacción y te deja saber qué tanta aceptación estás teniendo en el momento exacto.

Silvana Mangas cuenta que ellos forman parte del grupo Tutoriales Maquillaje Nicaragua, página que cuenta con 60 mil miembros a nivel nacional e internacional. “Yo miraba que las nicas no hacíamos mucho y aproveché mi tiempo libre para hacer videos en vivo. Para ese entonces no tenía tantos productos de marcas y eso le gustaba a la gente que usábamos maquillaje accesible. Y fue en boom”.

Ahora, cuenta Silvana, hay muchos maquillistas que se han animado a realizar videos en vivos. Parte de esta nueva generación como Juan Maradiaga, Alejandro Santos y María Elizabeth Slinger. “Todos se han animado y estamos haciendo videos en vivo y para YouTube. Existen en el país varios maquillistas que también lo hacen, pero nosotros somos del gusto popular”.

Juan Maradiaga es un joven cuyo look llama la atención a primera vista. El combina la masculinidad de su barba con cejas contorneadas y labial. Es un youtuber que da tutoriales de maquillaje. “En Facebook subimos fotos de nuestros trabajos. Tratamos de utilizar todo lo nuevo en tendencia. Nos gusta lo colorido, lo brillante”.

Maradiaga le gusta combinar los estilos masculinos y femeninos. “Me gusta todo lo exagerado, dar un toque diferente. Es verdad que nadie lo usará diario, pero es lo que me diferencia”, dice el joven de 18 años, quien comenzó a maquillarse para ocultar el acné.

Otra de las maquilladoras es María Elizabeth Slinger. Ella lo hace desde hace tres años y comenzó preguntándose “¿cómo se mirará esta persona si la maquillo?”. “Entrar al grupo de tutoriales ha sido una experiencia muy bonita. He aprendido mucho, pero donde yo aprendí fue a través de YouTube, aunque no me crean”.

“Me ha ido muy bien, ha sido un lindo camino”, agregó Slinger quien afirma que su estilo es caracterizado por los ahumados, los cut crease (una técnica de maquillaje en la que la finalidad es marcar la cuenca del ojo, lo que da como resultado una mirada intensa y poderosa que se convierte en el centro del maquillaje).

Por su parte Alejandro Santos, quien además de maquillista cuenta con una larga trayectoria como diseñador de modas indica que gracias a la pasarela él ya tenía conocimiento sobre maquillaje pero siempre tuvo la inquietud de aprender más y gracias a la amistad con el estilista Ossiel Herrera encontraba la motivación de dar el siguiente paso.

“Cuando entré al grupo noté un gran interés, especialmente por mujeres, de aprender”. Debido a ello este grupo tuvo la idea de crear un seminario en vivo con personas que tengan una base o sean principiantes. “Es la mejor manera de aprender, porque estaremos los expertos y nos pueden preguntar cómo vamos logrando los resultados”, relató Santos.

En el seminario/conferencia los chicos presentarán las últimas tendencias en maquillaje y cómo lograrlo (no es de automaquillaje, aclaran) “va dirigido a estilistas, diseñadores de moda, aficionados del maquillaje y vendedores de productos cosméticos”, dijo Mangas.

Slinger contó que dentro de la conferencia también desean compartir con los asistentes la importancia de ser carismático, como hablar con la gente y ser acertado con los tips y saber lo que la gente quiere, saberlo guiar.

El evento es el 30 de julio en el Hotel Crowne Plaza a las 2:00 p.m. La participación tiene un costo de 45 dólares, incluye coffe break y certificado. A través de la página realizan rifas gracias a marcas que los apoyan.