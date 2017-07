Caso Perdido e Insomnio colectivo en Music Trip

Las agrupaciones Caso Perdido e Insomnio colectivo realizarán este sábado el Music Trip, un concierto gratuito en Maura & Simón para conocer más de su propuesta musical.

Ambas son bandas que empezaron al mismo tiempo. Según Leonardo Vaughan “yo los conocí, me acuerdo, y me hice amigo de ellos (de Insomnio Colectivo), desde entonces hemos tocado juntos casi siempre”, cuenta el vocalista de Caso Perdido.

Caso Perdido es una banda cuyo estilo musical va desde el hard rock, grunge y rock and roll. “Nuestra temática es rebelde, anarquista. Nuestro estilo es bien hater, críticas a la sociedad, destrucción, explosión, fuego, odio, locura, depresión, remordimiento, ira… la idea es que podás conectarte con esos sentimientos sin destruir al mundo, más bien con música”.

El nombre de la banda es como una forma de ser libre y decir: sí, soy caso perdido ¿y qué? es como que cuando aceptás una ofensa y la ponés a tu favor deja de ser una ofensa.

Vaughan comentó que están participando en una batalla de bandas de Jarmeister “y pueden votar por nosotros en la página de la Rock FM”.

Además de Vaughan, Caso Perdido está integrado por René Montalván (guitarra líder) Xavier Silva (Bajista) y Alex Lacayo (Batero).

Por otro lado la banda Insomnio Colectivo se define como experimental. Emplea las disciplinas de diferentes géneros desde rock psicodélico, alterno, progresivo hasta tocando la línea del metal. Sus influencias musicales son Pink Floyd, King Crimson

The Who, Sui Generis, Iron Butterfly, The Doors, entre otros.

Insomnio Colectivo, formado en 2016 está integrado por Santiago Rodríguez (guitarra y voz), Patrick Juárez (guitarra, voz y teclado) Christopher Valdivia (bajo), Joel González (batería) y Jeremy Mendoza (bajo).