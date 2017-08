Músicos nicas reviven Festival de Woodstock

Recordando el impresionante Festival de Woodstock de 1969, en Nueva Jersey, donde participaron grandes de la música rock, artistas nicaragüenses se unen este viernes 11 en Ruta Maya para revivir aquellas canciones que reunieron a millares. Larry Emerson contó que “este evento fue como una protesta contra la guerra de Vietnam y los jóvenes de esa época; la comunidad hippie se reunió por tres días consecutivos para disfrutar de esta música”.

Para el concierto de mañana, Emerson junto a otros artistas invitados han compilado una lista de canciones de artistas como Jimmi Hendrix, Santana, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young y Joe Cocker, entre otros. En este concierto, que inicia a las 8 p.m., estará presente la banda The Persuassions, César Torres, el Dúo Ramsés, Álvaro Sarria y el guitarrista Andrés Sánchez.

Este espectáculo rockero tendrá una duración de tres horas y la entrada tiene un precio de 150 córdobas. “Somos pocos los grupos que andamos haciendo esa tocada de recordar, tratar que la gente no se olvide de esta música porque hoy en día creo que la música ha dado un giro muy drástico”, estimó Emerson.

Historia

El Festival de Woodstock, fue un evento de rock y congregación hippie realizado los días 15, 16, 17, hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, Sullivan County, estado de Nueva York; aunque originalmente estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock, en el condado de Ulster, donde los pobladores se opusieron al evento. El escritor Elliot Tiber ayudó a negociar a los organizadores con el granjero Max Yasgur, para acoger al concierto en los terrenos de esa familia, 64 km al suroeste de Woodstock.

Treinta y dos actos tuvieron lugar durante el festival, el cual congregó a unas 400,000 personas (500,000, sin embargo, se han declarado como asistentes).

El evento fue registrado en el documental “Woodstock: 3 days of peace & music”, ganador de un premio Óscar; así como en la banda sonora “Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More”. Se ha considerado como uno de los momentos clave en la historia de la música popular, así como el nexo para la consolidación definitiva de la contracultura de los años 60.