Integrantes de Fifth Harmony "aclaran" pleito

Normani Kordei, Lauren Juaregui, Dinah Jane y Ally Brooke, del grupo Fifth Harmony, firmaron un texto para sus fans en el que señalan que no quieren iniciar una batalla de declaraciones con su excompañera Camila Cabello.

“Sabemos que están heridos y confundidos, nosotras también. Sabemos que quieren respuestas, y las merecen porque son tan parte de este grupo como nosotras cuatro.

"Nos hemos pasado un año y medio intentado comunicarnos con ella y su equipo para explicarle las razones de por qué Fifth Harmony se merece, por lo menos, un último álbum, como por ejemplo que hemos trabajado muy duro. La convocamos para reuniones que ella rechazó, pedimos a L.A. Reid y a nuestra discográfica que tomaran cartas en el asunto e intentaran reunirnos, algo que ella rechazó de nuevo. Incluso fuimos tan lejos que acudimos a terapia de grupo, algo que ella no secundó".

"Estamos realmente heridas. Hemos estado juntas durante casi cinco años, hemos pasado por altas y bajas... Aunque esto no es lo que cualquiera de nosotras hubiera querido como final para este capítulo de nuestra vida. Tenemos que empezar a formular un plan y construir parte de Fifth Harmony para que avance más allá de Camila. Realmente apoyamos la decisión de cualquiera de hacer lo que le haga feliz", finaliza el texto.

De acuerdo con el comunicado de Fifth Harmony, las cuatro miembros restantes supieron de la partida de Camila a raíz de una carta de su representante.

Camila dijo que esas acusaciones no eran ciertas. Expresó sentirse "impactada" y agregó: "No quería terminar con Fifth Harmony de esta manera".