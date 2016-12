De Colombia para el mundo

Shakira y Carlos Vives hicieron de las suyas con "La bicicleta" y Juanes le cantó al Nobel de la Paz, pero si algo dejó claro el 2016 es que Colombia tiene mucho más talento que exportar.

Como muestra está el triunfo de Manuel Medrano en los Latin Grammy el pasado noviembre, cuando se alzó con el gramófono al mejor artista nuevo. Fue la tercera ocasión, y la segunda consecutiva, que el codiciado premio recayó en un colombiano (Juanes lo consiguió en 2001 y la banda Monsieur Periné en 2015). Medrano también se llevó el honor al mejor álbum cantautor por su disco debut homónimo.

"El propósito con mi música es poder mostrar en el fondo algo diferente. No quiere decir que no me guste la demás música, sino que más bien me gusta toda la música", dijo Medrano a The Associated Press en una entrevista previa a los Latin Grammy. "Decidí mezclar toda la música que ha hecho parte de mi vida siempre e inventarme mis propios géneros. Yo lo he denominado 'pop fundido' y esa es mi propuesta", añadió el cantautor de voz profunda y 29 años.

Aunque la popularidad de J Balvin explotó en 2014 con su éxito "6 AM", la carrera del reggaetonero colombiano alcanzó niveles estratosféricos en 2016.

Balvin comenzó el año en la portada del número de marzo de la revista The FADER, que por primera vez incluyó un artículo en inglés y español en su sitio de internet, en el que exploraba su éxito internacional cantando en su idioma.

En mayo el video de su sencillo "Bobo" sumó más de 35 millones de vistas en los primeros 10 días y al mes siguiente su álbum "Energía" debutó en el No. 1 en 16 países, según iTunes, y alcanzó el No. 7 del Top 10 general, junto a los lanzamientos de artistas como Drake, Beyoncé y los Red Hot Chili Peppers, reporta el portal de Ritmo Son Latino..

Daddy Yankee, Yandel, Fuego y Juanes fueron algunos de los invitados a la producción, que terminó por ganar el Latin Grammy al mejor álbum de música urbana. Pero la colaboración que más dio de que hablar, sobre todo en los medios anglosajones, fue sin duda Safari, en la que el colombiano de 31 años puso a cantar por primera vez en español al renombrado cantante y productor estadounidense Pharrell Williams.

"Quiero cambiar la percepción del reguetón y demostrarle a la gente que sí se puede, empezando porque yo no soy de Puerto Rico (donde nació este género musical)", dijo en una entrevista en junio a propósito de la Copa América Centenario, en la que cantó en la ceremonia inaugural.

"Soy un claro ejemplo que todo iba en contra de que tuviera un éxito en el reguetón y miren, hasta acá hemos llegado".

Otro de los artistas más populares del momento es Maluma. No es de extrañar que este año el editor de música de AP Mesfin Fekadu incluyera en su lista de las 10 mejores canciones de 2016 su colaboración con Shakira, "Chantaje", junto a éxitos en inglés de Beyoncé, Rihanna y Shawn Mendes.

Además de su megaéxito con Vives "La bicicleta", que les mereció los Latin Grammy a la canción y la grabación del año, Shakira también cantó este año el tema principal de la película "Zootopia" y prestó su voz para la guapa Gazelle en la cinta. Muchos esperan con ansias el regreso de la diva tras el lanzamiento de "Chantaje", luego de haberse dedicado de lleno a sus hijos pequeños los últimos años.

Juanes, por su parte, volvió a cantar en el Concierto al Premio Nobel de la Paz, en esta ocasión en honor al presidente de su país Juan Manuel Santos, el 11 de diciembre, ya había participado en 2005 y 2007, para los laureados Mohamed El-Baradei y Al Gore, respectivamente. También volvió a figurar este año en las listas de popularidad de Billboard con su sencillo "Fuego", lanzado en octubre, y colaboró con el español Pablo López en el tema "Tu enemigo", que interpretaron juntos en los Latin Grammy.

Maluma sonó con fuerza con su colaboración en "Vente pa' ca" de Ricky Martin, que dejó a millones de fans pidiendo que ambos les soplaran "lo mojao". También los puso a bailar con Thalía en "Desde esa noche" y a suspirar con Sin Bandera en "Sobre mí". Sin embargo, el astro de 22 años no se vio exento de controversia por el tema "Cuatro babys", con Noriel, Bryant Myers y Juhn.

En el tema, lanzado en octubre, canta sobre estar enamorado y tener mucho sexo con dos mujeres casadas, una soltera y otra medio "psycho". La letra, que incluye frases como "todas saben en la cama maltratarme" y "comprando en san Valentín ya me salieron más caras que un reloj Ulysse Nardin", fue criticada por machista y por presentar a las mujeres como objetos.