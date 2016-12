Río Roma pide respeto para las mujeres

El compositor e integrante de Río Roma, José Luis Roma, considera que para defender y mantener el romanticismo en las baladas se necesitan buenas frases, y un sentido y fondo en las composiciones musicales.

Dijo que las canciones deben preservar un trato de respeto a las mujeres y no como ocurre con muchas canciones en el reguetón.

"Ese es nuestro papel y es como debemos seguir defendiendo al romanticismo, a las baladas y a la mujer", puntualizó.

El cantautor fue cuestionado sobre si como compositor le causa incomodidad que canciones con estribillos como "Picky" y "Shaky Shaky" tengan millones de vistas, y no así canciones románticas más elaboradas.

"No podemos encasillar a un género con canciones como esas. Les ha funcionado y por algo la gente los sigue, pero en mi caso me gusta escribir más con sentido", anotó.

"Hay canciones de reguetón que creo que son muy buenas como 'Lo que pasó pasó' de Daddy Yankee, o la de 'Cuéntale' de Don Omar", aclaró.

"Hay algunas que sí se pasan, lo que no me gusta es cuando hablan muy descaradas de la mujer, así como muy feo y no solo esa de 'Cuatro Babys' de Maluma", comparó.

"Es muy importante lo que está sonando en radio y en medios repercute en sociedad entre los jóvenes y quienes son a los que van a influir", dijo.