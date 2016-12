Avril Lavigne arremente contra Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, el cerebro detrás de Facebook, lanzó esta semana un video donde nos muestra las novedades de su "Jarvis", sistema de coordinación y funcionamiento del hogar vía remoto. El genio habló desde su casa con las pruebas del sistema, que es igual al que usa el millonario Tony Stark en las películas de Marvel. Muchos quedaron felices y sorprendidos con el tema, excepto la cantante Avril Lavigne y los fanáticos de la banda Nickelback.

La artista se mostró muy molesta con un particular chiste que hizo Zuckerberg en el clip, uno donde menciona que no hay ninguna canción buena de la banda, por lo que "Jarvis" no encontró nada para reproducir.

Esto molestó a la creadora de "Complicated", quien salió a defender a la banda de su exmarido, Chad Kroeger, líder de la agrupación, de quien se separó hace un año. " Cuando se cuenta con una proyección pública como la tuya, deberías ser más responsable a la hora de promover el acoso, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el mundo ahora mismo", escribió la canadiente en su perfil de Facebook.