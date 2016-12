Famosos: como perros y gatos

Afortunadamente no hubo golpes u otro tipo de agresión física, ya que lo de los famosos de hoy en día es sacarse los trapitos al sol a través de las redes sociales y ventilar las riñas, tal como este año lo hicieron algunos, cuyos comportamientos acapararon titulares.

Y no es ninguna casualidad que la mayoría de las peleas las protagoniza Taylor Swift. ¿Por qué será?

Tatlor Swift

No es extraño que las celebridades tengan roces. Como Taylor Swift y Kanye West, entre quienes se armó tremendo lío por una canción en la que él la llamaba “that bitch”. Según Taylor, ella no había aprobado que se la llamara así. La esposa de Kanye también participó de la disputa, publicando recientemente un snapchat en donde parecía que Taylor había aprobado la canción. ¡Tremendo!

Otro pleito fue entre Khloé Kardashian y Chloë Grace Moretz. Las famosas discutieron por Twitter a partir de la disputa entre Kanye, Kim y Taylor. El episodio terminó a puras burlas, y Khloé ¡hasta publicó una foto del trasero en bikini de su rival!

Calvin Harris

Tras su separación, discutieron por la autoría de la canción "This Is What You Came For” del DJ. Ella incluso habría recibido crédito como compositora bajo un alias, según PopDust.

Blac Chyna y Kylie

El rapero Tyga (ex de Chyna) se puso de novio con Kylie Jenner y esto provocó peleas entre las dos. Sin embargo, desde que Blac se comprometió con Rob Kardashian, las aguas parecen haberse.

Amber Rose

Cuando Amber criticó al rapero Tyga por salir con Kylie Jenner, Khloé Kardashian se enfureció y lo dejó claro en las redes.

Piers Morgan

Chrissy se molestó cuando Morgan twitteó sobre Muhammad Ali, diciendo que él había dicho más comentarios racistas sobre los blancos que Donald Trump sobre los musulmanes. ¡Y se lo demostró!

Katy Perry

Katy escribió en Twitter un mensaje de apoyo a Calvin Harris tras la diferencia por la autoría de la canción "This Is What You Came For”. Pero la rivalidad es más antigua: se rumorea que Taylor escribió “Bad Blood” sobre ella.

Kanye West

Wiz Khalifa se burló de Kanye West por cambiar el título de su álbum a 'Waves'. Después, pelearon porque Wiz se refirió a la droga como “kk”, pero Kanye lo asoció con las iniciales de su esposa.

Azealia Bank

Azealia Banks arremetió contra Zayn Malik en Twitter profiriendo varios insultos racistas y homófobos. La discusión comenzó cuando la rapera subió una foto a Instagram en la que acusaba a Zayn de haber copiado su estilo en su nuevo videoclip Like I Would.

Niurka y Laura Zapata

Todo empezó por una entrevista que la cubana Niurka Marcos dio al programa Suelta la Sopa, en donde despotricó contra la hermana de Thalía, al asegurar que era una hipócrita. La cosa se calentó cuando Niurka aseguró que Zapata ya la había insultado. Ante esto, Laura no sé quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter para molestar a la cubana. Horas después la cuenta de Niurka fue suspendida, al igual que su Instagram.