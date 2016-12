Elton John lamenta muerte de George Michael

La estrella británica del pop, Elton John, lamentó a través de su cuenta en la red social Instagram la muerte del cantautor George Michael, ocurrida este domingo en su casa en Londres.

El famoso artista publicó una foto de ellos dos con el mensaje señalando que estaba en un shock profundo. "He perdido un amigo amado, el alma más bondados y generosa y un artista brillante. Mi corazón se dirige a su familia y a todos sus fans", escribió.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

En tanto, el presentador británico James Corden, dijo en Twitter: "Amé a George Michael desde que tengo memoria. Fue una absoluta inspiración. Siempre adelante de su tiempo".

En otro tuit, Corden, famoso por su programa The Late Late Show with James Corden en la cadena CBS, refirió que hace 25 años George Michael escribió el tema "Praying fot Time", haciendo hincapié en que el mensaje de este tiene sentido hoy más que nunca.

George Michael wrote Praying for Time 25 years ago but I truly believe it's message means more now than ever. https://t.co/f03zlWYbLa — James Corden (@JKCorden) 25 de diciembre de 2016

Otros famosos que lamentaron el fallecimiento de Michael, un ícono del pop en las décadas de los 80 y 90, fueron Ellen Degeneres, el grupo Duran Duran el actor George Takei.

La presentadora estadounidense expresó a través de Twitter: “Acabo de enterarme de la muerte de mi amigo George Michael. Fue un talento brillante. Estoy muy triste”.