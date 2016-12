George Michael: luz fuera del armario

George Michael supo catalizar con "Outside" la vergüenza de una salida del armario forzosa y alumbrar a pesar de ello su horizonte y el de muchas personas que, en una sociedad e industria musical en pañales de la visibilidad homosexual, encontraron en él un bastión de esperanza y dignidad.

Corría 1998, finales del siglo XX, pero eso no impidió que el artista, nacido como Georgios Kyriacos Panayiotou, tras media vida intentando burlar una etiqueta, viera expuesta de la noche a la mañana su faceta más íntima tras ser detenido por un policía de incógnito al que ofreció entablar una relación sexual en un baño público de Beverly Hills, en California.

Muy poco después, el icono pop salió del armario en una entrevista concedida a la cadena CNN. "No tengo problemas con que la gente sepa que tengo una relación con un hombre en este momento", declaró, además de desvelar que no había estado con una mujer desde hacía una década.

"No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera", agregó. Solo unos años antes (aunque hoy su iconografía de chupa de cuero y barba de varios días parezca más un evidente cliché del imaginario homosexual), Michael se había convertido en la encarnación de la virilidad lúbrica con su procaz "I want your sex" y ejercía un especial influjo en media humanidad, especialmente en la femenina.

Pese a las soterradas sospechas y juegos habituales de las estrellas de la música con la ambigüedad sexual, hasta aquel momento de 1998 nadie de su altura ni de su perfil (icono romántico-sexual con 100 millones de copias vendidas de sus discos) habían protagonizado un momento de confesión tal.

Casi diez años después, concedió otra entrevista a Radio 4 en la que aseguró que si no había reconocido su orientación antes fue por no infligir a sus padres el sufrimiento del estigma del sida que acompañaba por aquel entonces a la comunidad gay. "Habría salido del armario para muchas personas a los 19. Ojalá lo hubiese hecho. No creo que hubiese tenido la misma carrera -mi ego no se habría visto satisfecho en algunas áreas- pero creo que habría sido un hombre más feliz", reconoció.

La Policía británica mantuvo que la causa oficial del deceso permanece "inexplicada", aunque la catalogó de "no sospechosa", mientras que el agente del músico, Michael Lippman, aseguró a la revista estadounidense Billboard que se debió a un ataque cardíaco cuando estaba en la cama.

LOS FAMOSOS

Recién anunciada la muerte de Michael, en las redes sociales no se hicieron esperar las reacciones de las celebridades. Madonna, Elton John y Robbie Williams, entre otros compañeros de profesión, se sumaron a los homenajes del artista, a cuya residencia en Goring-on-Thames, la población al oeste de Londres donde murió, acudieron fans para depositar flores y mensajes de despedida.

Se repitieron los lamentos por una muerte que culmina un año aciago para la música, que vio partir a principios de enero a David Bowie. "Adiós, amigo. Nos deja otro gran artista. ¿Puede el 2016 irse a la m%&$& ya?", se lamentaba Madonna, que publicó en Twitter un vídeo de 1989 en el que ella misma presentaba a Michael durante una entrega de premios.

"He perdido a un querido amigo; el alma más amable y generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus seguidores", compartió Elton John, en Instagram.

Mostró asimismo su tristeza Andrew Ridgeley, el compañero de colegio con quien Michael formó en 1981 la banda "Wham!". "Estoy desolado por la pérdida de mi querido amigo Yog (en referencia a 'YoursOnly George'). Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general. Te querremos siempre", escribió Ridgeley.

También: George Michael, una máquina de éxitos, en 10 temas

Se repitieron además los agradecimientos al cantante y compositor por su activismo en favor de la comunidad homosexual y su contribución a la lucha contra el VIH."Ya te echamos de menos. Gracias por tu activismo radical en la comunidad LGBTQ. Te querremos siempre", escribió en Twitter Cyrus.