Ariana Grande: “No soy un trozo de carne”

Ariana Grande, cantante y actriz estadounidense, arremetió en Twitter contra la cosificación femenina e instó a que las mujeres de todo el mundo se levanten contra los comentarios y actitudes machistas.

“No soy un trozo de carne que un hombre consigue para usarla para su placer. Soy un ser adulto en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto”, afirmó Grande tras desvelar una desagradable experiencia personal.

Según el relato de la cantante, ella y su novio, el rapero Mac Miller, fueron a por comida cuando un desconocido se acercó a su coche para decir que era fan de Miller.

El joven estaba “entusiasmado” y estaba prácticamente dentro del coche junto a su pareja. “Pensé que todo esto era lindo y fascinante hasta que dijo: ‘Ariana es muy sexy, tío. Te veo, ¡te veo tirándotela!'”, recordó Grande.

“‘¿Tirándotela?’ ¿Qué cojones?”, exclamó en su mensaje la artista. Grande argumentó que quizás no parezca un asunto grave para algunos, pero dijo que se sintió “asqueada” y “cosificada”.

“Estaba sentada ahí mismo cuando lo dijo”, aseguró la cantante, quien añadió que “cosas así suceden todo el tiempo y son la clase de momentos que contribuyen a la sensación de miedo e insuficiencia de las mujeres”.

Asimismo, apuntó que le duele pensar que muchas personas jóvenes estén cómodas usando con tanta normalidad ese tipo de expresiones que desprecian a las mujeres.

“Sé muy bien que la mayoría de las mujeres conocen la sensación de que un hombre hable sobre ellas en público de un modo molesto o que un hombre se aproveche de ellas en público”, señaló.

En su opinión, las mujeres “necesitan hablar de estas situaciones abiertamente porque son nocivas”, recalcó.

“Necesitamos compartir y hacernos oír cuando algo nos hace sentir incómodas porque si no lo hacemos, simplemente continuará. No somos objetos o premios. Somos reinas“, concluyó Grande.

Este mensaje fue “retuiteado” (rebotado) más de 37,000 veces y recibió más de 80,000 “me gusta” en las tres primeras horas tras su publicación en Twitter, la red social en la que Ariana Grande tiene 43.2 millones de seguidores.

Trayectoria

Grande se hizo famosa después de la publicación de The Way, el primer sencillo de su álbum debut Yours Truly. La canción pudo ingresar en las listas de diversos países alrededor del mundo y se posicionó en el puesto número nueve en la lista Billboard Hot 100. Adicional a esto, la canción contó con una excelente recepción de la crítica. Su álbum debut, Yours Truly, ingresó en las listas de diversos países y debutó en la posición número uno del Billboard 200.

Debido a su éxito en la música en el 2013, Grande fue galardonada por la Asociación de la industria musical como la artista revelación del año.

Controversia

En julio del 2015, la grabación de un video por las cámaras de seguridad de una tienda de donuts de Lake Elsinore, California, circuló en la internet y captó a Grande, acompañada de su bailarín, Ricky Alvarez, lamiendo donuts que estaban en el mostrador. Grande pagó por ellas en el final entonces no hay problema.El problema se agravó más cuando Grande dijo en el mismo video odiar a Estados Unidos y los estadounidenses, quejándose así de la actitud de los estadounidenses hacia la comida rápida.124 Días después, Grande escribió un extenso mensaje en su cuenta de Twitter, aclarando que no odia a los Estados Unidos, «me siento orgullosa de ser estadounidense y amo a mi país».125 Asimismo, se disculpó por lo sucedido y por su «pobre comportamiento» al lamer un donut.