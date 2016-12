Famoso dúo sueco visita Nicaragua

Las integrantes del famoso dúo sueco “Icona Pop” anunciaron este jueves que están de visita Nicaragua y desde su llegada han resaltado la belleza turisteca que ofrece nuestro país.

“Finalmente, estamos aquí”, publicó el dúo en su cuenta de Instagram, acompañado de una espectacular fotografía que da evidencia de que Nicaragua es un país con un gran potencial turístico.

“Icona Pop” posee influencias en distintos generos musicales como: electro house, dubstep, e indie pop, se ha caracteriza por mezclas únicas y por videos con espectaculares bailes en bares atípicos y únicos.

Se formó en 2012 y está conformado por Aino Jawo y Caroline Hjelt. Aino Jawo nació el 7 de julio de 1986 y Caroline Elizabeth Hjelt, el 8 de noviembre de 1987.

We are finally here! #nicaragua Una foto publicada por Icona Pop (@iconapop) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 4:17 PST

Las guapas cantantes lograron buena sintonía y coneción sobre sus influencias musicales y se propusieron inmediatamente trabajar en una carrera musical. Poco a poco lograron madurar musicalmente y firmaron contrato con la compañía discográfica TEN Music Group en 2009.

Desde hace un tiempo, sus mezclas han cautivado a Londres donde captó la atención del mudno de la música, gracias a su primer single "Manners" lanzado en 2010 por el sello francés Kitsuné Music. En 2011 lanzaron "Mind Your Manners" realizada junto con el dúo norteamericano de hip hop Chiddy Bang.

En ese año, lanzaron el EP "Nights Like This" por Mercury Records, que incluía "Manners" y "Sun Goes Down", una colaboración con el equipo de productores The Knocks. El sencillo "I Love It" causó gran espectativa luego de trabajar con la cantante inglesa Charli XCX.

2012 el dúo reside en Los Ángeles. El álbum "Icona Pop" fue lanzado en noviembre de 2012 y recibió las mejores críticas positivas por parte de la prensa. Posicionandose como unas estrellas de electro house, punk, e indie pop.