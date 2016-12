Icona Pop disfruta vacaciones en Nicaragua

Los paradisiacos lugares de Nicaragua son como miel de abeja para los famosos extranjeros. Este año le tocó el turno al dúo sueco Icona Pop, que desde ayer comparte en sus redes sociales fotos de sitios turísticos del país. Estas dos DJ han logrado fama internacional gracias a su sencillo "I don't care, I love it" y están en nuestro país para despedir el año 2016.

Trayectoria

Icona Pop es un dúo sueco de synth pop con influencias del electro house, dubstep e indie pop. Se formó en 2012 y está conformado por Aino Jawo y Caroline Hjelt. También suelen presentarse como disc jockeys en eventos masivos. Desde 2012 el dúo permanece radicado en Los Ángeles y Nueva York.

Aino Jawo nació el 7 de julio de 1986, de padre gambiano y madre finlandesa, mientras que Caroline Elizabeth Hjelt lo hizo el 8 de noviembre de 1987. Ambas se conocieron en una fiesta y se propusieron inmediatamente trabajar en un proyecto musical. Firmaron con la compañía discográfica TEN Music Group en 2009. Desde hace un tiempo, el dúo está radicado en Londres, donde captó la atención internacional gracias a su primer single "Manners", lanzado en 2010 por el sello francés Kitsuné Music. Posteriormente, en 2011 se lanzó una versión titulada "Mind Your Manners" realizada junto con el dúo estadounidense de hip hop Chiddy Bang. En ese año, lanzaron el EP "Nights Like This" por Mercury Records, que incluía "Manners" y "Sun Goes Down", una colaboración con el equipo de productores The Knocks.

Luego de realizar una gira internacional por varios festivales en Europa y en Estados Unidos, lanzan en 2012 su segundo EP, "The Iconic", que incluye el éxito "I Love It", en el que cuentan con la colaboración de la cantante inglesa Charli XCX. Este sencillo alcanzó la segunda ubicación en Suecia, el número 7 en el Hot 100 de Billboard y debutó en el número 1 en el Reino Unido. Además fue certificado con el disco de platino en Alemania, Australia, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Su álbum debut autotitulado "Icona Pop" fue lanzado en noviembre de 2012 y recibió críticas positivas por parte de la prensa. En septiembre de 2013 lanzaron su segundo material discográfico "This Is... Icona Pop", alcanzando la ubicación número 36 en el Billboard 200 de Estados Unidos. De él se desprenden sencillos como "Girlfriend" y "All Night". En 2014, colaboraron en el sencillo promocional "Let's Go" de Tiësto, incluido en el álbum "A Town Called Paradise".