Trump despedirá el año con una fiesta junto a Sylvester Stallone

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, despedirá el año con una gran fiesta en su club privado Mar-a-Lago, al norte de Miami (Florida), junto a 800 invitados, entre los que estará el actor Sylvester Stallone, informó hoy su equipo de transición.



En una sesión informativa celebrada desde el citado club, en el condado de Palm Beach, donde Trump pasa estos días festivos, un portavoz de su equipo de transición señaló que el neoyorquino inaugurará 2017 con una velada hasta la 01.00 hora local (06.00 GMT) compuesta por un cóctel, seguido de cena de gala, baile en los salones y cotillón en el área de la piscina.





Trump estará acompañado por su esposa, Melania, su hijo Barron e invitados especiales como Stallone y el productor, compositor y músico Quincy Jones, entre otros.

Medios locales afirmaron recientemente que el famoso actor de "Rocky" estuvo en la lista de posibles candidatos a ocupar el puesto de responsable de la National Endowment for the Arts, aunque el propio actor afirmó que rechazaría el ofrecimiento en caso de producirse.



El domingo, Trump estará de regreso en Nueva York para proseguir a partir del martes con su agenda de reuniones de cara a formar su gabinete gubernamental.



Sean Spicer, portavoz del equipo de transición y futuro portavoz de la Casa Blanca, señaló en la teleconferencia que Trump mantendrá hoy cuatro reuniones, la primera de ellas con la republicana Susan Combs, excomisionada del Departamento de Agricultura de Texas, quien se suma al grupo de candidatos a convertirse en el próximo secretario de Agricultura de EE.UU.



A continuación se reunirá con el excongresista texano Henry Bonilla, el empresario Howard Lorber, presidente de Vector Group, y Allan B. Hubbard, exasesor del expresidente George W. Bush y director del Consejo Económico Nacional.



El equipo de transición no hizo ningún comentario sobre las sanciones adoptadas por la Casa Blanca por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.



No obstante, apuntó, a preguntas de los medios, que la próxima semana "anunciarían detalles de los encuentros planeados" de Trump con las agencias de inteligencia estadounidenses, pero que "no está programado por el momento" que el magnate neoyorquino o miembros de su equipo de transición mantengan conversaciones con sus contrapartes rusos.



"La prioridad ahora mismo es la reunión del presidente electo la semana próxima con los funcionarios de inteligencia estadounidenses", apostilló.