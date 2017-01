Secuelas y revival, la propuesta cinematogáfica 2017

Entre las secuelas -"Star Wars", "Guardians of the Galaxy", "Planet of the Apes", "Fast & Furious" o "Pirates of the Caribbean"- y el revival -"Blade Runner", "Trainspotting" o "Alien"-, 2017 dejará poco espacio al cine de autor, pero contará con representantes de peso.

Es el caso de Martin Scorsese, que se encarga de abrir el año con "Silence", la historia de dos jesuitas (Andrew Garfield y Adam Driver) que en el siglo XVII viajan a Japón en un momento en el que los cristianos son duramente perseguidos.

Así como de Terrence Malick, que estrenará "Weightless", con un espectacular reparto -Haley Bennett, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Rooney Mara, Christian Bale o Benicio Del Toro- o "Dunkirk", la incursión del complejo Christopher Nolan en la Segunda Guerra Mundial son otros de los grandes títulos de 2017.

Aunque las mayores taquillas corresponderán a esas secuelas que Hollywood explota a la perfección y que este año tiene además un aire de 'revival' con la resurrección de algunas películas de culto.

Es el caso de "Blade Runner 2049", que carga con la lacra de que la película de 1982 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford marcó un punto de inflexión en el cine de ciencia ficción.

Ahora Denis Villeneuve ("Sicario") se pone a los mandos de la nueva película, que contará con la colaboración de Ford, pero que estará protagonizada por Ryan Gosling y la cubana Ana de Armas.

También habrá un nuevo "Trainspotting" el filme que hace 20 años lanzó al estrellato al realizador Danny Boyle y al actor Ewan McGregor, que repiten en la continuación de esta historia, que cambia el mundo de las drogas por el de la pornografía.

Y con "Alien: Covenant" el británico Ridley Scott recupera su primera película de éxito nada menos que 38 años después de la aventura de la teniente Ripley (Sigourney Weaver). Scott fue el responsable de "Alien" (1979) y de "Blade Runner", pero en la nueva versión de esta última se ha quedado solo con labores de producción mientras que sí dirige la secuela de "Prometheus" (2012), a su vez una historia del universo "Alien".

Y a medio camino entre el 'revival' y la pura secuela, en diciembre llegará el octavo episodio de "Star Wars", que promete convertirse de nuevo, en un gran acontecimiento mediático y que contará con las incorporaciones de Benicio del Toro, Laura Dern o Kelly Marie Tran.

Pero hasta que llegue diciembre habrá mucho cine y mucha secuela, aunque no únicamente. El año comenzará con títulos esperados como "The Founder", con Michael Keaton como el fundador de McDonald's; "Múltiple", lo nuevo de M. Night Shyamalan, sobre un secuestrador de personalidad múltiple (en concreto 24) interpretado por James McAvoy; "Hidden Figures", sobre un grupo de matemáticas afroamericanas, o la incursión de Ang Lee en la guerra con "Billy Lyn".

También desde el principio este 2017 traerá una interminable lista de secuelas empezando por la quinta de "Underworld", de nuevo con Kate Beckinsale como Selene; la segunda de "Fyfty Shades"; el capítulo final de "Resident Evil" o la secuela de la historia de horror "The Ring", que dirige el español Francisco Javier Gutiérrez.

"Logan", la tercera y última aventura en solitario de Logan/Wolverine (Hugh Jackman), servirá para presentar el personaje de Laura, una niña mutante interpretada por la española Dafne Keen Fernández; "Fast & Furious" llegará a su octava entrega y "Pirates of the Caribbean" a la quinta, con la incorporación de Javier Bardem.

El salto al cine de la popular serie televisiva "Baywatch", las nuevas entregas de "Transformers", "The Mummy", "World War Z", "Planet of the Apes", "Pacific Rim", "Kingsman", "Friday the 13th", "Jumanji" o "Pitch Perfect" se repartirán a lo largo del año.

Pero más allá de las secuelas hay otros títulos que se aventuran interesantes: la intrigante "A cure for Wellness" del siempre original Gore Verbinski; el thriller de horror "Life", dirigido por el sueco de origen chileno Daniel Espinosa y con Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds como protagonistas, o "Ghost in the Shell", con Scarlet Johansson como una policía cyborg.

El año se cerrará con dos largometrajes que han levantado expectativas: "The Snowman", la adaptación de una novela negra del noruego Jo Nesbo, con Michael Fassbender, y "The Greatest Showman", el musical que cuenta la historia circense de P.T.Barnum (Hugh Jackman).