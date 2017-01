The Big Bang Theory celebra 10 años con maratón

Ya han pasado casi diez años desde que salió al aire The Big Bang Theory, esta es una comedia de contexto estadounidense que habla sobre un grupo de amigos superdotados, la historia cuenta cómo es que pasan día a día y las experiencias que tiene todo nerd. Desde sus inicios esta serie ha hecho reír con un humor pop-nerd muy interesante.

Sin duda esta serie se ha convertido en la favorita de todo el mundo, sus personajes se han ganado el cariño del público, las historias se acerca a los que muchos geeks han vivido más de una vez.

Gracias al éxito obtenido en los últimos 10 años, Warner Channel decidió celebrar a lo grande con un maratón que durará todo el 2017, toda esta fiesta dará inicio el próximo 29 de enero con el maratón "When we first met".

Serán 14 episodios: The Loobenfeld Decay; The Pancake Batter Anomally; The Cooper-Nowitzki Theorem; The Monopolar Expedition; The Staircase Implementation; The Lunar Excitation; The Maternal Combustion y The Opening Night Excitation.

Cada mes los fanáticos de la serie podrán ver un maratón diferente, el siguiente será el 26 de febrero, para celebrar que es el mes del amor se podrá ver "Love on The Big Bang Theory"; el 26 de marzo se celebrará el día de la mujer con, "Girl Power", el 30 de abril se hará homenaje a los niños con, "Sheldon’s TOC", el 28 de mayo se hará especial, "Fun with flags", el 25 de junio, "Iconic guests".

El 30 de julio se transmitirá el especial Superheroes comics, el 27 de agosto se hará el especial de “Gaming”, el 24 de septiembre se realizará una votación para que el público decida qué capítulos se transmitirán en ese especial. El 1 de octubre presentarán "The Shedon Algorithm", 26 de noviembre, Musical, y para terminar, el 31 de diciembre, se hará el especial de "Star Trek".

Pero eso no es todo, ya que a lo largo del año se podrá ver contenido especial, creado para plataformas móviles y de pago, estos incluyen episodios especiales, los cuales serán lanzados el 16, 23 y el 30 de enero.

La celebración máxima será hasta el 29 de septiembre, día en el que será lanzada la nueva temporada. Con estos especiales y contenido se puede decir que Warner Channel volverá locos a todos los fans de The Big Bang Theory.