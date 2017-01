Luis Enrique Mejía Godoy se destaca como escritor

El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy fue galardonado con el premio al mejor poema dedicado a Rubén Darío. El concurso se realizó con motivo del centenario de la muerte del conocido “Padre del modernismo literario”. Mejía Godoy, autor de reconocidas canciones, entre épicas, testimoniales y boleros, y con el pseudónimo de “José Lizano”, resultó ganador con el poema “Soy un árbol”, dijo a Efe el director de la revista cultural Decenio, Ariel Montoya, organizador del concurso.

“Me siento sorprendido, realmente no soy un poeta conocido ni mucho menos. Tengo 20 años de escribir y fue la primera vez que participe en un concurso, me siento muy contento de haber ganado” expresó Mejía Godoy.

Además explicó que “Soy un árbol” fue escrito en 2014, y lo seleccionó para el concurso porque coincidía con la temática de este, pues el poema lo escribió pensando la obra “Lo fatal”, de Darío, e incluso incluyó un epígrafe de este escrito.

“Es un poema reflexivo y largo, trata de la humanidad, del hombre frente a la naturaleza” añade el escritor. En su trayectoria como poeta, Luis Enrique Mejía Godoy ha escrito sobre familia, problemas sociales, política, identidad, raíces, amor, hijos y la búsqueda de sí mismo. Desde hace aproximadamente tres años ha estado trabajando en la producción de un libro que posiblemente sea publicado este año, en el que se incluirán poemas, relatos y hasta dibujos del mismo autor.

“La canción me quitó ‘espacio’ por decirlo así, por el esfuerzo físico que implica. He tenido altos y bajos en la poesía, anteriormente he publicado mis escritos en semanarios y páginas web, pero estos tres años, a partir de 2013, han sido muy productivos. Me he sentado a aprovechar el tiempo de reposo, a veces por cuestiones de salud, para detenerme a escribir y estar más activo en la poesía” concluyó.

La elección

“Soy un árbol” ha sido considerado ganador por el jurado “por su rica construcción de metáforas y porque, partiendo de un poema libre dedicado al poeta Rubén Darío, es una obra con espiritualidad interior, y que a la vez, logra convertirse en una defensa universal hacia el medio ambiente, que obliga a la humanidad entera y al individuo mismo a propiciar mecanismos de reflexión en pro de la ecología y la defensa de la naturaleza”, según el jurado.

El jurado del concurso “Único poema a Rubén Darío en el centenario del poeta” estuvo integrado por el poeta y periodista Tito Leyva, la novelista Sandra Rivera, radicada en Estados Unidos, y la poeta Ninfa Farrach, todos nicaragüenses.

El artista

Con 23 discos en 45 años de carrera, el cantautor Mejía Godoy se ha destacado por tener una pasión no solo por la música, sino también por la poesía.

Ha compuesto y grabado junto a su hermano Carlos “Guitarra Armada” (1979), “Cantata al General Sandino” (1981) y “Canto Épico al FSLN” (1983), partido político del cual está distanciado, y otras canciones dedicadas a la lucha contra el VIH-sida, de acuerdo a su biografía oficial.

Ha musicalizado la poesía de los vates nicaragüenses Rubén Darío, Ernesto Cardenal, José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos, Pablo Antonio Cuadra, Gioconda Belli, José Cuadra Vega, Francisco De Asís Fernández y David McField, entre otros. Ha puesto música a documentales de cine y televisión, y tuvo su primera experiencia como actor en 1989, en el largometraje del director chileno Miguel Littin: “Sandino”.