Halle Berry arranca 2017 soltera

Halle Berry y Olivier Martínez, ambos de 50 años, empiezan el año oficialmente divorciados. La pareja de actores anunció su separación a finales de octubre del 2015 y hasta hace unos días no se ha hecho oficial su largo divorcio. Berry y Martínez compartirán la custodia de su hijo de tres años, Maceo, según señala el portal ‘TMZ’.

La expareja ha mantenido desde el anuncio de su separación “por diferencias irreconciliables” una relación amistosa. De hecho, el actor de origen francés ha estado viviendo hasta hace poco en una de las tres casas que la pr otagonista de ‘Catwoman’ tiene en Los Ángeles. Además, el pasado marzo se fueron juntos de vacaciones a México con Marceo y la hija de ocho años de Berry, Nahia, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubri. El principal escollo en el acuerdo de divorcio ha sido precisamente la custodia de Maceo.

Los actores mantuvieron una relación durante cinco años, dos de ellos casados. En el comunicado de su divorcio anticiparon que su separación sería amistosa, aunque ambos eligieron a abogados célebres por llevar casos de famosos. Martínez escogió a Laura Wasser, la letrada de los famosos, y Berry a Stephen Kolodny, quien llevó casos como el de Mel Gibson y Oksana Grigorieva.

Una de las consentidas

Por su interpretación en Monster’s Ball (2001), consiguió un Óscar, un premio SAG, el Oso de Plata en Berlín y fue elegida mejor actriz por la National Board of Review.

Ha intervenido interpretando a Tormenta en X-Men (2000) y sus secuelas X-Men 2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014).

Su relanzamiento gracias al Óscar la convirtió en actriz habitual de superproducciones de Hollywood. Entró en la saga de películas de James Bond, al ser la coprotagonista de Muere otro día (2002), junto a Pierce Brosnan. Halle Berry pasó a la historia como una componente del selecto grupo de chicas Bond.

Después rodó Gothika (2003) con Penélope Cruz, y en 2004 fue elegida para interpretar el papel de Catwoman en la película homónima, convirtiéndose así en la primera persona en haber interpretado personajes de Marvel y de DC Comics (Gatúbela, en Iberomérica), película que la hizo ganar un Razzie a la peor actriz, premio que ella misma fue a recibir personalmente, y que contaba con Sharon Stone como coprotagonista.

En 2006 firmó un contrato para ser la portavoz internacional de la multinacional de cosméticos Revlon.

Víctima de violencia

Al igual que la actriz y cantante Dorothy Dandridge, a quien personificó en una película biográfica en 1999, Halle Berry sufrió maltrato por parte de uno de sus primeros novios, quien le causó una importante disminución en la capacidad auditiva. Su primer marido, David Justice, un jugador de beisbol, al parecer era también violento. Tras un periodo de depresión y un intento de suicidio, se divorció después de tres años de matrimonio. Estuvo casada con el músico Eric Benet, del que se divorció en 2005. Berry también terminó con Gabriel Aubry, su novio modelo, y el padre de su hija Nahla cuando esta tenía dos años.