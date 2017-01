8 datos sobre los Globos de Oro

Con permiso de los Óscar de la Academia, los Globos de Oro han ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las citas cinematográficas con más solera. Cada año la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA en inglés) premia a lo mejor del curso cinematográfico y televisivo, en una gala que cuenta con una gran concentración de estrellas por metro cuadrado, y que en sus 73 ediciones anteriores ha dejado un buen puñado de anécdotas y curiosidades.

1 AL INICIO

Los premios no comenzaron a ser repartidos por artistas hasta 1958, cuando Dean Martin, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. irrumpieron en escena repartiendo botellas de whisky y puros. Hasta entonces eran los miembros de la HFPA quienes repartían los galardones.

2 JAMIE FOXX

El actor tenía solo 37 años cuando se convirtió en la primera persona en ser nominada a tres Globos de Oro en el mismo año.

3 NOMINACIÓN VS. ÉXITO

"¿Quién teme a Virginia Woolf?" (1967) y "El Padrino III" (1991) dos éxitos taquilleros que recibieron siete nominaciones, pero se marcharon a casa con las manos vacías.

4 PROTESTAS

Marlon Brando rechazó su Globo de Oro por "El Padrino" en 1973 para protestar en contra del "imperialismo y racismo". Asimismo rechazó el Óscar.

5 ¿JUEGO DE TRONOS?

Ningún actor de "Juego de Tronos" a excepción de Lena Headey, consiguió nominación para este año. En toda la historia de la serie, solo Peter Dinklage ha conseguido una nominación como actor de reparto, así que tanto Emilia Clarke, Kit Harington y Sophie Turner tendrán que esperar a las dos próximas temporadas de la serie para optar a un globo dorado.

6 LA MÁS NOMINADA

La actriz célebre por Mamma Mia, es el artista que más veces ha sido nominado a un Globo de Oro individual.

7 AUSENCIA

Con motivo de la huelga de escritores americanos, los actores mostraron su solidaridad negándose a asistir a la ceremonia. Los nombres de los ganadores se hicieron públicos a través de los telediarios.

8 LA FAVORITA

"Orange is the New Black" (Netflix) gran favorita de los últimos tres años ha desaparecido de los posibles ganadores para 2017. Otra de las grandes favoritas de Netflix en ediciones anteriores, 'House of Cards', también se va de vacío en esta edición.