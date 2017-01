Nica gana concurso internacional con video turístico

Sergio Salazar Narváez nació el 15 de agosto de 1996. Nunca pasó por su mente alcanzar el apoyo de más de 10 mil nicaragüenses, en la votación del concurso que realizó el reconocido comentarista español Alexis Martín-Tamayo, conocido como Mister Chip, en conmemoración de su tuit número 100 mil.

A las 3:32 de la tarde de ayer el comentarista español Mister Chip publicó un video en el cual expresó que el nicaragüense “Sergio (Salazar) ganó el concurso con un 40% de los votos”. Logró el premio para viajar a Madrid, España.

Oscar, un mexicano que vive en Camerún, logró el segundo lugar con un 37% de los votos. “Yo también daré el premio a Oscar. Así que pueden viajar cuando quieran a ver el partido que deseen, bien podría ser un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid”, dijo Mister Chip.

El único requisito del concurso era grabar un video creativo. El joven diriambino mostró en un video de dos minutos con dos de los principales atractivos turísticos de Nicaragua, el volcán Masaya y San Juan del Sur.

Los miles que votaron por él, saben que eso merece un mérito.

Sergio dice que siempre ha sido un seguidor del futbol, porque nació en Diriamba, un municipio de Carazo en donde, según él, se respira el futbol desde pequeño. “Yo me di cuenta del concurso porque me gusta este deporte, además que soy seguidor de Mister Chip y me mantengo activo en las redes sociales”, dice.

Cualquiera podría decir que se dedica solo al deporte y a las redes sociales como muchos otros, pero no. Sergio entrará en unos meses a su quinto año de la carrera de ingeniería industrial en la UNAN-Farem Carazo.

“Ahorita, mis vacaciones las estoy aprovechando para hacer mis pasantías, y aunque la universidad no me las exige, yo las tomé para agarrar experiencia como profesional”, comenta luego de haber terminado medio día de su trabajo en una zona franca, ubicada en el kilómetro 8.5 de la Carretera Norte, en el Complejo Industrial el Tránsito.

Salazar tendrá la dicha de ir a ver al estadio Santiago Bernabéu el clásico entre el F.C Barcelona y el Real Madrid, el próximo 23 de abril.

Ánimos

Sus amigos, su familia, e incluso su suegra fueron cómplices para lograr el video que conquistó a la mayoría de personas que lo apoyaron. “En un inicio platiqué con mis amigos, y ellos me dijeron: ‘Oe, vos le podés echar ganas. Mirá que siempre ganás entradas para todo, rifate’”. Fue un momento decisivo.

“Nunca me imaginé que llegaría tan largo”, repite a cada momento, como queriendo agradecer a todos los que brindaron su voto en Twitter.

Luego de pensar dónde podían grabar, a quiénes buscaría para salir en el video y cómo harían para transportarse, todo fluyó creativamente. “Trabajamos en el marco selfie, lo hicimos de cartulina. De ahí hicimos el recorrido en San Juan del Sur y el volcán Masaya. Todo eso lo hicimos en un mismo día”, relata.

Sergio confiesa que "fue bastante divertido grabar en el volcán, porque solo dejan que uno esté ahí 15 minutos, entonces estábamos apurados de que nos saliera bien en la primera toma, que saliera bien para no perder el tiempo. Yo no soy ningún actor y al principio me enredaba con lo que decía, o me daba pena o me daba risa. Los chavalos me decían algo y me soltaba en risas".

Narra que finalmente en el volcán se logró grabar rápido. Luego salió lo del partido de Nicaragua y Trinidad y Tobago. “Yo siempre apoyo a la selección nicaragüense, siempre voy a todos sus partidos. Entonces se me ocurrió grabar también en el Estadio Nacional”, asegura.

La edición de su video la logró gracias a uno de sus amigos de infancia, Alejandro Tercero, quien a pesar de que estudia ingeniería, sabe de diseño gráfico por los tutoriales que ha visto en YouTube.

Personajes nicas

David Solórzano, ex capitán de los Caciques del Diriangen y capitán de la selección de Nicaragua, forma parte del video del joven de 19 años. Raúl Leguías, otro futbolista nicaragüense también aparece en la grabación agradeciendo a Mister Chip por toda la información que comparte en su red social.

“Yo decidí pedirles ayuda a ellos, y como David Solórzano es diriambino, y Raúl Leguías vive también en Diriamba junto a su esposa, es por eso que los conozco. David, por ejemplo, es hijo del señor que toda la vida me ha cortado el pelo”, expresa.

“Es por eso que nos conocíamos. Creo que mi papá también le dio clases, entonces siempre ha habido el saludo en la calle de ‘Oe David’… ‘Oe Repe’", cuenta.

Horas antes de que Mister Chip brindara los resultados de quién sería el ganador. Sergio publicó en su cuenta de Twitter “Estoy agradecido con cada uno de los nicas que se unieron para apoyarme en este concurso, que país más lindo en el que vivimos! Orgulloso!”.

El premio que consta de dos entradas al Santiago Bernabéu y la estadía en un hotel, dice Sergio que lo compartirá con su cuñado. “Porque él me estuvo apoyando, me dio muchas ideas. Pensaba ir con mi hermana, pero ella no es muy amante al futbol. Y mi hermano está fuera del país”, dice.

El joven asegura que su color favorito es el “blanco y negro del Diriangen”, el equipo de futbol de primera división en su departamento.

Entre los hobbies del ahora reconocido joven tuitero está el jugar futbol y PlayStation, además salir con sus amigos. “En realidad salir con mis amigos es el hobbie que más hago la verdad. Sin descuidar mis estudios, claro está”, confiesa.