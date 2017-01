La dorada generación del 37

La vida y obra de este sexteto dorado de Hollywood compuesto por Jane Fonda, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Warren Beatty y Anthony Hopkins, ocuparía numerosas páginas de la historia del cine. Entre todos suman una decena de Óscar, además de una treintena de nominaciones. De ellos se va a hablar mucho y bien este año que comienza, además de haber dejado para la historia del séptimo arte, entre todos, más de 300 películas.

BEATTY Y NICHOLSON

De Warren Beatty (Richmon, Virginia, 30 de marzo 1937) se hablará de sus redondos ochenta años que va a cumplir y se le recordará por el Óscar que consiguió como director por “Reds” (“Rojos, 1981), además de las cinco veces que fue nominado a la famosa estatuilla y de brillantes actuaciones como en “”Splendor in the grass” (“Esplendor en la hierba”, 1961), “Bonny y Clyde” (1967), junto a Faye Dunaway, “Dick Tracy” (1990) o “Bugsy” (1991), por citar algunas de las grandes películas en las que trabajó.

En la filmografía de Warren Beatty siempre sobresaldrá “Reds”, que dirigió y protagonizó y por la que consiguió su único Óscar, como mejor director. En esta cinta trabajó con Jack Nicholson, otro del sexteto dorado de la generación del 37 que cumplirá ochenta años el 22 de abril. De Nicholson, nacido en Nueva Jersey, será el momento de recordar sus tres Óscar : “One Flew Over the Cuckoo's Nest" (“Alguien voló sobre el nido del cuco”, 1976); “Terms of endearment” ("La fuerza del cariño, 1983") y “As good as it gets” (“Misión imposible”, 1998).

Pero también otros títulos como “Easy Rider” (1974), "Chinatown" (1974),”The shining” (“El resplandor, 1980), ”The postman always rings twice” ("El cartero siempre llama dos veces, 1981), "Prizzi's honor” (“El honor de los Prizzi", 1985); "Ironweed (1987), “A few good men” (“Algunos hombres buenos, 1993), “The crossing guard” (“Cruzando la oscuridad”, 1995) o “About Schmidt” (2002), por la que recibió su duodécima nominación a los Óscar, el primer actor en alcanzar esta cifra.

FREEMAN Y HOFFMAN

Nicholson cuenta con más de un centenar de filmes en su haber, entre ellos “The Bucket List” (“Ahora o nunca”, 2007), que protagonizó junto a Morgan Freeman, otro de los grandes de la generación del 37 que cumple ochenta años dos meses después. Nacido en Memphis (Tennessee), el 1 de junio de 1937, Freeman ha sido calificado como de extraordinario protagonista y secundario, “capaz de llenar de apacible carisma cada una de sus interpretaciones”, como fue halagado el pasado mes de febrero al recibir el galardón Chaplin que concedía la sociedad de cinematografía del Lincoln Center de Nueva York.

El veterano actor sigue muy activo como se demuestra por sus últimos trabajos: “London Has Fallen", "Now You See Me 2" y "Ben-Hur", estrenada en 2016, y "Going in Style" que llegará a las pantallas en abril de 2017. Menos activo se muestra Dustin Hoffman (Los Ángeles), que el ocho de agosto cumplirá los 80, aunque su fama y talento siguen siendo reconocidos internacionalmente, como el premio al mejor actor que recibió el pasado 21 de noviembre en la 44 edición de los Emmy Internacional por su papel en “Road Dah's Esio Trot”, película que rodó en 2015. Después ha interpretado un pequeño papel en “The program” (“El ídolo”, 2016), basada en la historia real del ciclista Lance Armstrong y ha estado inmerso en la serie de televisión “Los Medici”.

Con medio siglo de carrera y con dos Óscar (“Kramer contra Kramer, 1980 y “Raiman”, 1989), Hoffman ha interpretado todo tipo de papeles, por los que suma siete nominaciones más a la estatuilla dorada y cientos de premios.

FONDA Y HOPKINS

Jane Fonda cuenta con siete nominaciones al Óscar a la mejor actriz, premiada en dos de ellos: en 1972 por “Klute” y en 1979 por “Coming home” (“El regreso”).

Hija del actor Henry Fonda y hermana del también actor Peter Fonda, Jane Fonda estudio en el “Actor´s Studio” y ha interpretado cerca de una cincuentena de películas, con títulos como “Barbarella” (1968), “They Shoot Horses, Don´t They? (“Danzad, danzad, malditos”, 1970), “Julia” (1978), “The China Syndrome” (“El síndrome de China”, 1980), “On Golden Pond” (“En el estanque dorado”, 1982), o “The Morning After” (“A la mañana siguiente”, 1987), entre otras.

Para 2017 se espera el estreno de la película “Our Souls at Night”, en la que trabaja con Robert Redford.

Por su parte el británico Anthony Hopkins se convertirá en octogenario el último día de 2017. Con más de cien películas a sus espaldas, Hopkins será recordado por ser uno de los más malos de la historia del cine con personajes como el del Dr. Hannibal Lecter, papel que le valió el Óscar en 1991 por “The silence of the lambs” (“El silencio de los corderos”), que tuvo una segunda parte en “Hannibal” (2001).

Su versatilidad le ha ayudado a interpretar a personajes como el híbrido humano y bestia en "The elephant man” (El hombre elefante", 1980); al estricto mayordomo de “The remains of the day (“Lo que queda del día”, 1993); al genial pintor de "Surviving Picasso (“Sobrevivir a Picasso", 1996), a Richard Nixon en "Nixon" (1985), al expresidente estadounidense John Quincy Adams en “Amistad” (1997) o al director de cine Alfred Hitchcock, en “Hitchcock” (2012).