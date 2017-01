Marina Jacoby viajará con muchos secretos a Miss Universo

Además del vestuario de diseñadores nacionales y muchas expectativas, Marina Jacoby llevará en su maleta rumbo a Filipinas muchos secretos.

Miss Nicaragua 2016 viajará el martes hacia Manila, Filipinas donde se realizará Miss Universo correspondiente al año 2016.

Al consultarle sobre cuáles eran sus armas o estrategias para coronarse como la mujer más bella del universo, Jacoby no quiso entrar en detalles. Solo dijo "Es secreto".

"Secreto, secreto, secreto" también dijo cuando se le consultó si en la gala final usará un vestido de diseñador nacional.

Obviamente declaró secreto el nombre del diseñador que le hizo el vestido que usará en la coronación.

La reina de belleza señaló que ha estado viendo a las candidatas que este año competirán con ella por la corona.

"Las tengo en la mira a la mayoría. Hay mujeres muy bellas y será una fuerte competencia, pero yo les aseguro que Nicaragua destaque". ¿Qué candidatas serán tu mayor competencia? "No te voy a decir. Eso es secreto. Hay unas cuatro o cinco latinas que están preciosas pero las vamos a ver en Miss Universo", dijo.

Su mayor temor

Miss Nicaragua confesó que su mayor temor es caerse en el escenario. Pensarlo le da pánico. También confundirse en la respuesta si llegara al top 5 de Miss Universo. Jacoby expresó que ha pensado en la posibilidad de perder pero intenta evitarlo "porque si no vas con una mente positiva no vas hacer nada. Solo llegás a pasear. Yo voy segura, si la decepción es más grande al final, no importa, yo creo que esa seguridad me va hacer destacar".

Preparada

"Pensé que iba a estar más nerviosa. Quizá el día que me vaya, pero ahorita me siento tranquila tal vez por toda la preparación que he recibido en el año. Me siento bien preparada y tengo la confianza que haré un buen trabajo en Miss Universo", dijo.

Este año el certamen será conducido por el actor Steve Harvey, sí el mismo que anunció a Ariadna Gutiérrez como Miss Universo cuando en realidad la ganadora era Pia Alonzo.

Marina lucirá el Traje Nacional "Guardabarranco, hermano de canto, de viento y de luz" creado por Nefatlí Espinoza.

También lleva vestuario para todas las actividades. Lucirá diseños de Harry Garay, Carlos René Cruz, Blanca Jackman, Karla Castillo, Malena Cárdenas, Nini, Dulce Salgado, entre otros.

La nicaragüense afirmó que en todo este tiempo la lección más importante ha sido ser ella misma, mantener su personalidad.

Habrá que esperar hasta el 29 de enero durante la transmisión de Miss Universo por FOX para ver destacar a Jacoby, ya que por el momento el "vestido es secreto, maquillaje secreto, peinado secreto. Todo es secreto", apuntó ella.