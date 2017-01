Miss Dominicana pide apoyo económico

La representante dominicana en el próximo Miss Universo, Sal García, inició una campaña de recaudación que le permita tener antes del 9 de enero diez mil dólares para poder costearse los gastos para representar a su país en la elección de Miss Universo 2016, la cual se celebrará el 30 de enero en Manila, Filipinas.

En el portal Give Forward, hasta este martes la joven había logrado recaudar más de ocho mil dólares. En un largo mensaje que colgó para justificar su petición, García indicó, entre otras cosas, “he hecho todas las gestiones posibles y no tengo recursos aunados a días de tener que partir a la competencia y me faltan muchas cosas. Es imprescindible y necesario tener los recursos para poder representar a mi país a la altura que merece y alcanzar mis metas”.

Asimismo, hizo un detallado recuento de su vida y de cómo, de ser una muchacha de escasos recursos, pudo ceñirse la corona como la mujer más bella de República Dominicana, aun cuando asegura que ha sido víctima del “más grande y cruel bullying en la historia en mi país”.

La jovencita agregó “Ya que soy de estatus humilde, no poseo la totalidad de los fondos para el viaje y mi equipo, vestuario, delegación, maquillaje, dietas y transporte. No me da vergüenza solicitar el apoyo, ni por mí, ni por mi país el cual nunca ha faltado en 60 años y esta ocasión, sé que no será la primera vez. Con tu ayuda mi meta es alcanzable.

Yo sé que si tú me apoyas, se puede lograr no importa cuán humilde o cuantioso sea tu aporte”, finalizó el mensaje.