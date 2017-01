Los Clooney, ¿Están embarazados?

La célebre abogada internacional especializada en derechos humanos y esposa del actor George Clooney, Amal Clooney, de 38 años, estaría embarazada de gemelos, informó esta semana el diario libanés Dayly Star, que cita fuentes cercanas a la familia de ella.

El diario afirmó que el nacimiento está previsto para el próximo marzo. En el pasado mes de septiembre, la pareja celebró su segundo aniversario de boda.

El actor ya había declarado su intención de tener hijos, aunque no estaba en su lista de prioridades, ya que querían “disfrutar antes de dar ese paso”.

Amal Clooney ha defendido, entre otros, a las mujeres yazidíes, víctimas de esclavitud y genocidio por parte del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Además, representó al periodista egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, que estuvo un año encarcelado junto a un compañero de la televisión Al Yazira, y formó parte del equipo legal que busca obtener el reconocimiento del genocidio armenio de 1915.

La pareja está implicada en la defensa de los refugiados y el pasado marzo se reunió con tres familias de migrantes en Berlín para escuchar su travesía y hacer comprender a Europa lo que están sufriendo por la guerra en Siria.

Carreras

Debutó en el medio cinematográfico en 1978, y más tarde obtuvo un amplio reconocimiento por su papel como Doug Ross en la serie de la NBC ER (1994-1999), por el que fue nominado dos veces para los premios Emmy. Gracias a ello, comenzó a interpretar varios papeles principales en películas como Batman y Robin (1997) u Out of Sight (1998).

En 1999, protagonizó junto a Mark Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze, la película Tres reyes, una bien recibida sátira de guerra ambientada durante la Guerra del Golfo. En 2001, la popularidad de Clooney creció gracias al que fue, hasta ahora, su mayor éxito comercial, Ocean’s Eleven, la primera de la trilogía, siendo esta una adaptación de la película homónima de 1960, que protagonizaron la Rat Pack. Al año siguiente, hizo su debut como director con el thriller biográfico Confesiones de una mente peligrosa.

Ganó un Óscar al mejor actor de reparto por su papel en la película Syriana (2005) y fue nominado como mejor actor por sus interpretaciones en Michael Clayton (2007), Up in the Air (2009) y Los descendientes (2011). En 2013, recibió por la producción de Argo el Óscar a la mejor película junto a Ben Affleck y Grant Heslov. Es la única persona que ha sido nominada a los Óscar en seis categorías diferentes.

Amal

Es una abogada, activista y escritora libanesa-británica. Es abogada para Doughty Street Chambers, especializada en Derecho Internacional, Derecho Penal, Derechos Humanos y Extradición. Entre sus clientes se incluyen Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en su lucha contra la extradición. También ha representado a la anterior Primera Ministra ucraniana Yulia Timoshenko.