Lanzan EP de David Bowie

David Bowie cumpliría ayer domingo 70 años. Hace ahora casi un año, el 10 de enero, uno de los músicos más influyentes de la música anglosajona falleció en Nueva York a causa de un cáncer. Para celebrar de alguna manera lo que podría haber sido su aniversario, su discográfica ha decidido difundir tres temas nuevos, y un clip de la canción “No plan”, dirigido por Tom Hingston

“No plan” es una de las tres últimas canciones que grabó David Bowie, junto a “Killing a little time” y “When I Met You”. Las tres formaban parte del álbum del reparto de Lazarus, el musical de Off-Broadway sobre el propio Bowie.

Ahora esas tres canciones, coproducidas por Tony Visconti y con los mismos músicos que trabajaron en “Blackstar”, han sido agrupadas junto con Lazarus en un nuevo EP llamado directamente “No Plan”.

Primer aniversario

Mañana martes se cumple el primer aniversario del fallecimiento del artista británico David Bowie, que murió a los 69 años víctima de un cáncer contra el que había luchado durante 18 meses. Apenas tres días antes, el músico, conocido entre otros sobrenombres con el de “Duque Blanco”, publicó su último disco, “Blackstar”, de tan solo siete canciones, que había preparado los meses anteriores a pesar de su estado de salud y cuya publicación coincidió con su 69 cumpleaños.

“Blackstar” se convirtió en el disco número 25 en la larga trayectoria de Bowie, quien comenzó en 1970 con la publicación de su primer álbum homónimo y continuó con “Space Oddity” (1969), “The Man Who Sold the World” (1970), “Hunky Dory” (1971), “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1972) y “Aladdin Sane” (1973).