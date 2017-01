Detienen a 16 personas en Francia por robo de joyas de Kim Kardashian

La policía francesa detuvo este lunes a 16 personas presuntamente implicadas en el atraco a punta de pistola que sufrió la estrella estadounidense de la telerrealidad Kim Kardashian en octubre pasado en París.

El operativo realizado de forma simultánea en la región parisina y en el sur de Francia fue posible gracias al hallazgo de restos de ADN en la residencia de lujo del centro de la capital francesa donde hombres armados sustrajeron a Kardashian joyas de un valor de 9,5 millones de dólares.

"Uno de estos restos de ADN correspondía con el de un individuo con antecedentes policiales por robo y delitos comunes, considerado como un delincuente de gran envergadura", explicó esta fuente a la AFP.

En base a las pruebas halladas en el lugar del atraco, la policía puso en pie un operativo de vigilancia que le permitió identificar la red criminal responsable del atraco, que tiene ramificaciones en Bélgica, precisó una fuente.

La policía se incautó además de dinero y documentos durante los diferentes operativos.

En la madrugada del 3 de octubre una banda de hombres armados y enmascarados entró en la residencia en un prestigioso barrio de París, donde Kardashian, de 36 años, se alojaba para asistir a la semana de la moda.

La reina de las redes sociales fue maniatada, amordazada y encerrada en el baño durante el atraco a punta de pistola.

Los ladrones, que huyeron en bicicleta, se llevaron su anillo de compromiso de un valor de unos 4,4 millones de dólares y un cofre con joyas evaluado en unos 5,5 millones de dólares.

Se trata del mayor robo de joyas a un particular en Francia en los últimos 20 años.

La reina de los selfis -49,4 millones de suscriptores en Twitter y 89,8 millones en Instagram- desapareció casi por completo de las redes sociales tras el incidente.

La semana pasada rompió su silencio sobre el robo en un video promocional para la nueva temporada de su exitoso programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians" ("Las Kardashian", en España) en la que cuenta entre lágrimas a su familia detalles de la agresión que sufrió.

La esposa del rapero Kanye West dice que pensó que la iban a disparan y que no tenía ninguna manera de salir de allí. "Me pone muy mal pensar en ello", afirma.

Según sus declaraciones a la policía, Kardashian logró desatarse y llamó por teléfono a su guardaespaldas, ausente cuando se produjo la agresión.

Varios sitios web estadounidenses habían cuestionado la veracidad del robo, estimando que Kardashian puso en escena su agresión para cobrar el seguro.

En respuesta a esas acusaciones, la estrella de la telerrealidad presentó una demanda por difamación en Nueva York.

Kim Kardashian y su esposo Kanye West figuraban en 2015 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.

Kardashian, que saltó a la fama tras la filtración de un video íntimo, ganó en los últimos tres años 131 millones de dólares, según la revista Forbes.