“The Founder”, la historia de cómo McDonald's se convirtió en un icono global

El actor Michael Keaton presentó hoy en Los Ángeles (California) "The Founder", un relato sobre cómo Ray Kroc, un empresario en aprietos económicos, logró que McDonald's pasara de ser un sencillo restaurante de comida rápida a convertirse en una de las marcas más populares del mundo.



Dirigida por John Lee Hancock ("Saving Mr. Banks"), la historia cuenta cómo Kroc (Keaton), a los 52 años, conoció en la década de 1950 a los hermanos Mac y Dick McDonald, que por entonces dirigían un exitoso establecimiento en la localidad de San Bernardino (California).





A Kroc le llamó la atención la velocidad del sistema que habían ideado los hermanos para preparar una comida de calidad y vio ahí un tremendo potencial para convertir esa idea en una franquicia con múltiples propiedades.



El guión de Robert Siegel ("The Wrestler") detalla cómo Kroc se las ingenió para arrebatarle la compañía a los hermanos y crear un negocio multimillonario a escala mundial con más de 35.000 establecimientos.



"Estaba más o menos familiarizado con la figura de Kroc, pero en realidad no conocía bien al personaje hasta que investigué para la película", confesó Keaton.



"Creo que es una historia extraordinaria sobre unas personas que cambiaron la cultura de la comida rápida en nuestra sociedad", añadió.

Tras convertirse en el agente inmobiliario de los hermanos McDonald's, Kroc fue comprando terrenos donde levantar futuros establecimientos de la empresa para que, posteriormente, otros concesionarios se lo alquilaran a él directamente.



Esa maniobra dejó fuera del trato a los McDonald's, ya que sus derechos se limitaban a los ingresos dentro de los establecimientos.



En 1961, Kroc compró la participación de los hermanos en el negocio y se convirtió en el propietario de McDonald's.



"Creo que hay mucho que admirar en alguien como Kroc, sobre todo por el contexto histórico en el que ocurrió todo y teniendo en cuenta que lo hizo con 52 años. Soy fan del trabajo duro, pero no de la avaricia hasta niveles sádicos", sostuvo Keaton.



"Para un actor, un personaje así es fascinante, intrigante y magnético. ¿Qué tipo de persona puede actuar así? Era alguien que no se iba a detener ante nada", apuntó el intérprete, que relató cómo, durante sus entrevistas con medios internacionales, se ha dado cuenta de que la visión que se tiene desde fuera del "sueño americano" es muy diferente a la suya.



"Creo que para los extranjeros, el sueño americano consiste en convertirse en multimillonario, tener mansiones y llevar vidas extravagantes con aviones e islas privadas. Y me parece una locura", manifestó.



"Para mí", continuó, "siempre fue trabajar duro, tener una casa, un automóvil, un par de hijos, darles una buena educación y, tal vez, tener un segundo automóvil. Así solía ser el ideal para mí y lo sigue siendo. Creo que no tiene nada de malo".



Nick Offerman y John Carroll Lynch encarnan en la cinta a Dick y Mac McDonald, respectivamente, los ingeniosos hermanos que, con su eficiente cadena de montaje, aportaron una rapidez inusitada a la preparación de un menú limitado de hamburguesas, papas fritas, malteadas y bebidas durante los años posteriores a la II Guerra Mundial.



"Es una película sobre EE.UU. y el capitalismo. Es una especie de 'Death of a Salesman' con un final más abierto", indicó el productor Aaron Ryder con esa alusión a la célebre obra de teatro del dramaturgo Arthur Miller.



Para Siegel, guionista de la cinta, tras ver la película siete veces, aún no sabe si odiar al protagonista por sus acciones o idolatrar su visión, ya que no dudó en alcanzar sus "sueños de grandeza" dentro del Estados Unidos capitalista.



"No es que los hermanos tuvieran mentalidad pequeña. Su visión los habría llevado a ser una cadena como In-N-Out (un grupo californiano de hamburgueserías). Lo que ocurrió es que Kroc pensó en términos jodidamente enormes, términos de ciencia ficción para aquella época", declaró.