Ed Sheeran lanzará disco el 3 de marzo

Después de arrasar en iTunes y Spotify con "Castle on the gill" y "Shape of you", los dos primeros adelantos de su nuevo disco, Ed Sheeran anuncia oficialmente la fecha de lanzamiento de "Divide", el tercer trabajo de su carrera. El artista británico sacará a la calle esta nueva colección de canciones el próximo 3 de marzo. Llegarán tres años después de su anterior obra, X, editado en 2014 y que acumula casi ocho millones en ventas en todo el mundo. Debido precisamente a ese descomunal éxito, el músico inglés abandonó las redes sociales en 2015 para tomar distancia, descansar y componer tranquilamente nuevas canciones para su tercer trabajo. Ya en diciembre de 2015, declaró que ese tercer disco ya estaba en camino y que, según él, era el mejor que había hecho hasta el momento. El pasado 6 de enero, Ed Sheeran presentaba las dos mencionadas canciones, que llegaron rápidamente a lo más alto de las plataformas digitales de streaming.

Su nuevo álbum tendrá doce canciones: "Castle on the hill", "Shape of you", "Eraser", "Dive", "Perfect", "Galway Girl", "Happier", entre otras.