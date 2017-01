Charlie Sheen: me quería matar

La confesión fue cruda y dramática. En el relato de su intento de suicidio, Charlie Sheen aportó detalles de cómo fue ese momento de desesperación que vivió. “Mi mamá estaba allí, en la misma habitación que yo y no podía hacer eso delante de ella. Y tampoco iba a permitir que ella me encontrara y tuviera que limpiar ese desastre”, dijo. Al parecer, la presencia de su mamá, la actriz Janet Templeton, lo hizo cambiar de opinión.

El relato del protagonista de "Two and a Half Men" fue en el célebre programa norteamericano Good Morning America: “Cuando me dieron el diagnóstico, junto con esa verdad, me entregaron unas cuantas pastillas y me mandaron a mi casa. Me dijeron que iba a vivir”. Charlie Sheen se refiere a cuando se enteró de que era portador de VIH y los pensamientos más oscuros se apoderaron de él. Pensar en su madre, y sobre todo su presencia, lo hicieron desistir de tomar la drástica decisión.

Sheen, siempre polémico por sus conductas y poco diplomático a la hora de hacer declaraciones, sorprendió con el relato. El actor, que padece de esta enfermedad desde el 2011, conmovió al mundo del espectáculo a finales de 2015 cuando lo hizo público. En ese entonces también fue durante una entrevista televisiva en el programa The Dr. Oz.

“Si me hubieran diagnosticado cáncer de estómago, de cerebro o incluso meningitis, tal vez no hubiera sobrevivido. Probablemente en ese caso no estaría sentado acá. Agradezco estar en una época en que hay medicamentos disponibles y eficaces para su tratamiento”.

Sheen también aceptó ser parte de algunos tests con medicamentos que no estaban aprobados, sino en fase de experimentación. Acostumbrado a escandalizar, esta vez Sheen conmovió con su relato doloroso sobre cómo sobrelleva la enfermedad.

Es bipolar

Además del VIH, el actor fue diagnosticado con el trastorno de bipolaridad pero, en ese caso, decidió no hacer tratamiento. Hijo de otra estrella famosa de Hollywood, Martin Sheen, y padre de cinco hijos y famoso por su temperamento conflictivo, siempre está en el ojo de la tormenta.