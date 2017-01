Cancelado el segundo concierto en dos días de David Guetta en la India

El inicio de la gira del DJ francés David Guetta en la India parece un sueño imposible para sus seguidores, después de que las autoridades cancelaran hoy su concierto en la ciudad de Bombay (oeste) en la segunda suspensión consecutiva.



Al igual que ayer en Bangalore (sur), la Policía india ha negado a los organizadores del evento en el que participa Guetta, el festival Sunburn, el permiso para que tenga lugar el concierto debido supuestamente al retraso en la entrega de los permisos legales requeridos.

"El permiso para que tenga lugar la programación de hoy del Sunburn (...) ha sido rechazado por la Policía de Bombay, al no haber sido cumplimentados los documentos obligatorios y los procedimientos legales", afirmó a Efe el portavoz de la Policía de local, el subcomisario Ashok Dudhe.



Los organizadores del festival, sin embargo, aún no han confirmado oficialmente la cancelación del concierto de David Guetta en Bombay.



Ayer Sunburn sí anunció que el músico francés no actuaría en Bangalore, desencadenando la polémica en todo el país.



Los organizadores aseguraron entonces que la Policía no permitía que se celebrase el concierto para evitar situaciones como la que supuestamente vivió la urbe la pasada Nochevieja, cuando hubo denuncias de "acoso sexual masivo", lo que ha sido descartado por las autoridades policiales.

La Policía negó que la suspensión se debiera a esa situación y, como hoy, culpó a la desidia burocrática de los organizadores como la causa principal para la cancelación del espectáculo, algo que Sunburn reconocería más tarde.



"Acudimos a la Policía un poco tarde, por lo que no les dimos tiempo suficiente para preparar el evento", reconoció ayer Sunburn en un comunicado colgado en su cuenta oficial de Twitter.



La gira de David Guetta en la India tenía previsto comenzar el jueves en Bangalore, continuar hoy en Bombay y proseguir el sábado en Hyderabad (este) y el domingo en Nueva Delhi.



El DJ, al conocer ayer la cancelación de su concierto en Bangalore "en el último minuto", pidió disculpas a sus seguidores y subrayó que él no había tenido nada que ver con la decisión.



"No puedo esperar para veros a todos en Bombay, Hyderabad y Delhi", sentenció en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.



David Guetta es considerado uno de los DJ más importantes de música electrónica y ha sido reconocido por sus acompañamientos con artistas como Sia, Michael Jackson, Fergie, Jessie J, Rihanna, 50 Cent, Kelly Rowland o Madonna.