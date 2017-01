Ver mucho cine te da la desventaja de sentir que las películas nuevas tienen mucho que ver con historias ya contadas, y si bien en “La llegada” hay similitudes que te recuerdan a otras cintas, lo refrescante es su novedoso enfoque. Hay quienes la denominan como una de las mejores películas de Ciencia Ficción hecha hasta el momento, sin embargo tal afirmación la considero muy encumbrada, aunque no discuto que sea lo mejorcito de los últimos años y compitiendo con “Interestelar”. Basada en la novela corta “A Story of Your Life”, del escritor Ted Chiang, la trama tiene un fondo complejo pero sencillo a la vez, sobre el origen, el presente y el futuro que nos recuerda al final nuestro ciclo de vida, pero también el concepto de percepción que hemos creado para explicar nuestro entorno y el dilema de si sabemos para dónde vamos ¿Por qué no cambiarlo? O simplemente aceptar nuestro “destino manifiesto”, quedarnos en una línea, sin considerar los futuros alternos.

Aquí también se juega con las teorías de la física y de la filosofía, tratando de explicarnos el concepto del tiempo como dimensión física. Elementos que el director canadiense Denis Villeneuve (“Sicario” y “Prisioneros”) supo conjugar muy bien en esta producción sin perder el control de su atractivo comercial. La inteligente trama que se sustenta en la intriga y el suspenso, nos lleva con la lingüista Louis Banks (Amy Adams) contratada por el gobierno estadounidense, para descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres denominados heptápodos, han enviado. Banks, junto al matemático Ian Donnelly (Jeremy Renner), intentarán encontrar el significado del mensaje para poder comprender las intenciones de los visitantes, antes que por la falta de comprensión y comunicación, estalle una batalla por la sobrevivencia. Para Banks la experiencia de trabajar con un lenguaje basado en unas imágenes circulares que rompen el sentido de lectura secuencial de los lenguajes terrestres, es un reto tanto profesional como personal, lo que le permitirá ver más allá de lo evidente.

Ficha Técnica:

Título: La Llegada.

Voces originales: Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker

Director: Denis Villeneuve.

Género: Ficción.