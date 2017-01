Los nuevos rostros de Canta Claro

En el 2016, Canta Claro reunió a cientos de pequeños con grandes talentos del canto a través de distintas preliminares en los departamentos para buscar la próxima estrella infantil del país.

“El año pasado fue todo un éxito, por ese motivo estamos llegando a las puertas de la segunda temporada, con los dos nuevos presentadores que son Keneth Salguero y Karen Altamirano”, mencionó Edgar Orochena, productor ejecutivo de Canta Claro.

Los presentadores

Karen Altamirano tiene 20 años y pronto iniciará el último año de la carrera de Comunicación Social en la UCA. “Soy emprendedora, carismática, divertida; tengo sentido del humor, soy sociable. Me considero alguien amable, accesible. Para mí los pilares principales son Dios, mi familia y mis amigos. Me encantaría estudiar un posgrado que tenga que ver con mi carrera y seguir en el gremio de la televisión”, expresa la joven presentadora.

Respecto a esta nueva oportunidad, Karen menciona: “Es un nuevo reto, aunque hemos tenido la oportunidad de presentar, ahora podremos darle chance a que los niños se expresen a través del canto, relacionarnos con las personas a través de los concursos, esta es otra plataforma en la que nos pueden ver, no solo como presentadores, también como chavalos que apoyan el talento nicaragüense. Siempre he sido muy amante de los viajes y he querido conocer otras partes de mi país, con esta oportunidad voy a conocer más lugares y cumplir otro sueño”.

Por su parte, Keneth Edward Salguero González, tiene 19 años y estudia cuarto año de Gerencia Informática. “Para llegar a la televisión ha sido un largo proceso, se me dio la oportunidad de estar en radio y gradualmente me relacioné con otros periodistas, ha sido bonita la experiencia, cada vez uno se enamora más de este mundo, conocer a muchas personas. Soy relajado, tranquilo, accesible, con buen sentido del humor”, comenta.

“Ya nos hemos preparado en muchos sentidos, instruyéndonos, es un nuevo reto e incluyendo un nuevo elemento que son los niños. Tienen más emociones y requiere más esfuerzo, nosotros queremos inspirar esa confianza y hacer que ellos se sientan nuestros amigos y así puedan sacar su mayor potencial. Inicié el año muy bien con esta nueva noticia y voy a dar lo mejor de mí”, concluye.

Tome nota

Canta Claro es una plataforma de canto para niños entre las edades de 8 y 13 años, presentado oficialmente por la compañía Claro y producido por KP Publishing House, la cual también es dueña de este proyecto. Se elegirá a la mejor voz joven del país, con participantes provenientes de todos los departamentos, las audiciones a nivel nacional, arrancan el 25 de febrero en León y el calendario completo está disponible en las redes sociales del concurso.

En alianza con la Asociación de Promotores de la Cultura, una ONG con 42 casas de cultura en el país, se hará la convocatoria y las inscripciones de los niños a nivel nacional. Este año se goza del apoyo del Instituto Nicaragüense de Cultura, para llegar a más niños.

El programa se transmitirá este año en Canal 14 los sábados a las 7:00 p.m. Tres días antes de la primera audición, es decir, el 22 de febrero se hará una preselección con todos los inscritos. Se escogen de 8 a 12 niños para que vaya a la audición donde se escogerá el representante de León.