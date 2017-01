Hija de Michael Jackson quiere ser actriz

Recientemente, Paris Jackson juzgó el tráiler de la serie "Urban Myths" de la cadena Sky Arts, en donde dedicarían un capítulo a su fallecido padre. Pues, en este mismo instante podría estar haciendo los mismos con algún libreto de un proyecto, pero en el que ella trabajaría.

Y es que según información publicada por TMZ, la hija de Michael Jackson está siendo tentada por Lee Daniels, creador de "Empire", para que protagonice su nueva serie llamada "Star".

Tras reunirse personalmente, parece que Paris se mostró bastante interesada con la idea de convertirse en una estrella de la TV.

Aunque son varias las agencias de modelaje que están llamando a la joven de 18 años para que forme parte de sus filas, ella se ve más inclinada por la actuación. En una entrevista con Oprah reveló: "Cuando sea mayor me gustaría ser actriz". "A veces hago improvisaciones. Solía ​​hacerlo con mi padre", dijo.

En 2011 participó en una cinta tras convencer a sus familiares con el argumento de que se trataba de un filme con fines benéficos

"Lundon's Bridge and the Three Key's", basada en la novela homónima de Dennis H. Christen's, una fantasía en la que se mezcla la animación con imágenes reales. Paris aparece como un ser humano, junto con personajes de dibujos animados.