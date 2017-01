Marina Jacoby, simplemente espectacular

Aunque Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, no ganó la banda de Mejor Cuerpo y Mejor Piel, destacó mucho en su pasarela de traje de baño luciendo espléndida y con tremendo cuerpo. La ganadora de esta competencia fue la venezolana Mariam Habach, quien obtuvo además del título, un jugoso cheque de 1,000 dólares.

Esta semana nuestra representante ha tenido una agenda apretada y mucho movimientos en redes sociales. Jacoby presumió ayer en su cuenta de Instagram, su encuentro con la Miss Universo filipina Pia Alonzo Wurtzbach. La beldad escribió: “Por fin la conocí #missuniverse2016”.

Además participó en una competencia de Create Your Own Converse Philippines. Uno de los últimos desfiles en el que participó ayer, estuvo acompañada de una niña, quien portaba una banda con el nombre de Nicaragua.

Lea: Marina Jacoby modela para Converse Filipinas

“Hoy en Cebu nos sorprendieron con niñas vestidas con las bandas de todos los países participantes en @missuniverse y tuvimos la oportunidad de hablar con ellas y hacer una pasarela #missuniverse”, contó la nica en la misma red social.

Expectativas positivas

Desde que Jacoby viajó el pasado jueves a Filipinas son muchas las expectativas de sus seguidores, incluso exreinas de belleza como Marline Barerena y Adriana Dorn que la ubican en un top 5.

El sitio especializado en certámenes “AnalyzingPageantsWhithAlvinSebestero” coloca a Jacoby en el puesto número seis, pues observan ‘belleza y frescura’ en ella. “Si hay un deseo que me gustaría que sucediera es ver a Marina Jacoby de Nicaragua terminar alta en el concurso. Soy fan de ella desde el momento en que fue coronada. Se veía realmente hermosa y tenía esa frescura en ella”, escribió junto a una imagen de la joven. Y añadió: “Su actuación en su concurso nacional también me hizo volar. Ella es tan buena y me gustaría ver mejoras en la selección del vestido, porque estoy muy emocionado de verla en cómo va a hacer en los preliminares”, concluye.

La próxima cita importante será el 24 de enero, cuando las 86 candidatas desfilen con su traje típico. Para esta actividad Jacoby lucirá un diseño de Neftalí Espinoza titulado “Guardabarranco, hermano de viento, de canto y de luz”.

Miss Nicaragua

La Organización Miss Nicaragua presentará el próximo tres de febrero a las candidatas oficiales del 2017. El evento se llevará a cabo en el Hotel Contempo, a las 7:30 p.m.