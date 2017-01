Marina Jacoby acaricia el top 15

“Representar a tu país en un evento tan importante te da un sentido de compromiso”, dice Farah Eslaquit, Miss Nicaragua 2012, sobre los retos que debe asumir la representante pinolera, Marina Jacoby, en el concurso Miss Universo que se realizará el 29 de enero en Filipinas.

Para la embajadora de la belleza es primordial hacer todo “nítidamente para que toda su gente sobresalga y más personas conozcan de tu cultura”, añade Eslaquit, quien asegura que Marina Jacoby está haciendo un excelente papel en la edición número 65 de ese certamen.

“Considero que Marina va muy bien asesorada , ella es linda y la he visto súper bien vestida, siempre sonriente, feliz de lo que está viviendo y eso me alegra mucho”, estimó.

Estrategia

Eslaquit dice que divertirse, ser natural y confiada es la base para llamar la atención del público y del jurado, opinión que también comparte Xiomara Blandino (Miss Nicaragua 2007). “Una reina de belleza debe estar comprometida, portar la banda con orgullo, ser organizada, visualizar su éxito cada día; tener disciplina es fundamental, al igual que una actitud de agradecimiento y empatía con la gente”, señala Blandino.

Un error que muchas candidatas cometen es ser confiadas, pues a criterio de Blandino no siempre gana la más alta o popular. “Lo pude comprobar con mi experiencia. Sí se puede decir que el nombre de la banda pesa mediáticamente, no es lo mismo decir Nicaragua que mencionar Rusia, Tailandia, Estados Unidos, Colombia… pero eso a uno lo llena de fuerzas, la confianza y tener buena autoestima es fundamental. En las entrevistas es el momento donde pueden ser ellas mismas, por tanto es necesario ser honesto, saber mercadearse y decir lo mejor de vos con sencillez y autenticidad”.

Sobre Jacoby, la nicaragüense que clasificó en 2007 en el top 15 de Miss Universo, indica que “nuestra representante tiene todo para ganar. Dios está con ella en cada momento. Me siento muy orgullosa y nerviosa”.

Según Blandino, lo importante es ser alegres, joviales y sensuales en la pasarela. La música juega un papel importante, también el vestuario que usés y tratar siempre de conectar con la gente. Deben saber que es un show de televisión y que cada paso que dan es para las cámaras, sonreír con los ojos y estar presente en el momento, planificar tu pasarela para saber qué vas a hacer, esto es ideal para sorprender a la audiencia”.

El papel de las redes sociales

Faltan pocos días para que se lleve a cabo este evento y las redes sociales explotan con listas de favoritas para ganar. Jacoby ya se ha ubicado en varias y en cada una de las actividades de Miss Universo se destaca.

Respecto a la importancia de las redes sociales para lograr popularidad, Eslaquit comenta que no es un indicador de mucha importancia para el jurado, pero que sí ayuda para promover el país a nivel internacional. “Las redes hacen que nuestro país suene más si ella se destaca, que nos busquen en el mapa y se informen más de nosotros, incluso que las candidatas se sientan más seguras”.

Este medio cibernético también ayuda a la hora de las votaciones, opina Blandino, porque aunque no se puede competir con países con mayor número de población, Nicaragua queda en una buena posición. “Las redes no influyen en los jueces, pero podemos darnos cuenta cómo va la competencia a través de las cuentas de especialistas y seguidores del certamen con mucha experiencia que muchas veces son acertados”.

¿Qué se siente estar en Miss Universo?

“El sentimiento de una nicaragüense en el escenario no se puede describir”, agrega Blandino, pues “cuando yo estaba en Miss Universo, Nicaragua me salía por los poros, cuando me mencionaron en el top 15, donde era difícil llegar, besé mi banda y el único lugar donde quería estar era mi país, pues ya había cumplido. Amo a Nicaragua y me alegra ser parte de la historia representándolo con todo mi corazón y compromiso”.

Por su lado, Eslaquit expresa que es gratificante y lindo “para un país pequeño ser mencionado en los medios en todos los ámbitos, pues llevar atención positiva sobre Nicaragua es lo que todas queremos lograr”.

Nicaragua entre las mejores vestidas

Javier Poveda

Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby fue elegida entre un top 15 como la mejor vestida durante una gala de bienvenida junto a directivos y patrocinadores de Miss Universo realizado el lunes.

Fue el portal especializado en modas y concurso de belleza del diseñador venezolano Nick Verreos (ha vestido a celebridades como Heidi Klum, Katy Perry, Carrie Underwood y Beyoncé) quien hizo la selección.

Verreos, quien además participó en la versión estadounidense de Project Runway eligió entre sus mejores vestidas a las representantes de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Kenia, Albania, Barbados, India, República Dominicana, Malasia, Países Bajos, Tanzania y Nicaragua.

Sobre Marina Jacoby, Verreos le dio crédito al diseñador Harry Garay, creador del diseño, un vestido que jugaba entre transparencias y lentejuelas en azul tierno. “Parecía una cenicienta moderna”, dijo el venezolano en su portal.