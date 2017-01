Obra "Romeo y Julieta" en escena

El público nicaragüense podrá disfrutar este 21 de enero una propuesta diferente en el cine que mezcla el teatro y la ópera. Se trata de la temporada número 10 de 'The Met: Live in HD', que es la transmisión en vivo del programa 'Metropolitan Opera'.

La primera obra a proyectarse en vivo en la sala mayor Pilar Aguirre de la Cinemateca es “Romeo y Julieta”, a las 11:30 a.m. Es un programa especial que llega a más de 2,000 pantallas en 70 países en seis continentes, y en Nicaragua será de forma gratuita.

La transmisión del 'The Met: Live in HD' en Nicaragua es posible gracias al apoyo de Fundación Incanto, Claro, la embajada de México en Nicaragua y del Auditorio Nacional de México. Esta no será la única obra a presentarse, pues para este año se proyectarán unas seis, entre las que están: “Rusalka”, de Dvořák, en donde Kristine Opolais se presentará por primera vez en el Met con este papel que la lanzó al estrellato; “La Traviata”, de Verdi, con Sonya Yoncheva como la desafortunada Violetta; “Idomeneo”, de Mozart, dirigida por el director musical del Met James Levine; “Eugene Onegin”, de Tchaikovsky, con Anna Netrebko y Dmitri Hvorostovsky; y la gran obra “El caballero de la rosa”, de Strauss, con Renée Fleming y Elīna Garanča.