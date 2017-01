Melania Trump deslumbra con su traje de Ralph Lauren

El diseñador Ralph Lauren fue quien vistió a Melania Trump, la esposa del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algo que generaba incertidumbre en el ámbito familiar luego de que algunos reconocidos diseñadores que vistieron a Michelle Obama proclamaran que no harían lo mismo con Melania Trump. El vestido que usó la primera dama ha llamado la atención en cada asunción norteamericana, sobre todo desde la elección en 1961 del atuendo de Jackie Kennedy. De hecho, con varias similitudes a la opción que lució ayer Melania.

El diseñador americano que ya la había vestido en otras ocasiones y que marca la diferencia en cuanto a la decisión de sus antecesoras, Michelle Obama o Laura Bush, que habían optado por diseños de Óscar de la Renta o Isabel Toledo. Vale recordar también que es el mismo diseñador que vistió a Hillary Clinton, durante la campaña.

Para la ocasión Lauren optó por un conjunto celeste de vestido entallado al cuerpo y discreto tajo trasero, con bolero de importante cuello y corte irregular que combina con los guantes, zapatos y clutch, en el mismo color. El tono elegido para el vestido es similar al que Jackie usara para su tapado y sombrero el día de la asunción de John F. Kennedy en el 61, uno de los tonos preferidos que lució en varias ocasiones.

Los que no quisieron

Si bien los últimos días los nombres de los que sÍ vestirían a Melania y los que no, no dejaron de manifestarse creando controversia.

Las voces que más se escucharon fueron las de Tom Ford, que sí había vestido a Michelle Obama, y la diseñadora francesa Sophie Theallet que se manifestó en Twitter dejando en claro que "Como una marca independiente, nosotros consideramos nuestra voz una expresión de ideas artísticas y filosóficas. La marca Sophie Theallet está contra la discriminación y los prejuicios". Ambos haciendo referencia a lo dicho por Donald Trump en sus discursos previos.

Quien sí se manifestó a favor fue Carolina Herrera, que consultada por medios estadounidenses recientemente, dijo que para ella sería un "honor" si Melania tuviera alguna de sus creaciones. Sus declaraciones fueron en el homenaje que la diseñadora nacida en Venezuela recidió en Nueva York por sus 35 años de carrera.

Al ritmo de Sinatra

Donald Trump y Melania cumplieron la tradición de bailar por primera vez como presidente y primera dama acompañados por las notas de la famosa canción My Way, de Frank Sinatra. El cantante de jazz Erin Boehme y otros dos artistas –un hombre y una mujer– de Nashville fueron los encargados de interpretar el famoso estribillo (I did it my way –Lo hice a mi manera–).

Historia de la canción

La canción fue escrita en francés bajo el título Comme d’habitude, interpretada originalmente por Claude Francois. El productor Paul Anka compró los derechos de adaptación y publicación de la canción para que fuese grabada en 1969 por Sinatra.

Descontento

A Nancy Sinatra, hija de Frank, no le hizo demasiada gracia que la canción de su padre sonara en la ceremonia. “Solo recuerden la primera línea de la canción”, escribió en su cuenta de Twitter. La hija del intérprete se refería al verso “And now, the end is near” (y ahora, el final está cerca). Sin embargo, tras un titular de CNN que decía: Nancy Sinatra is not happy Trump will use her father song at inauguration (Nancy Sinatra no está contenta con que Trump use la canción de su padre), la cantante se apresuró a contestar en su perfil: “Eso no es cierto. Nunca he dicho eso. ¿Por qué mientes CNN?”.

Celebridades

Muy diferente fue el primer baile de Barack Obama y Michelle Obama en 2009. El matrimonio bailó por primera vez como presidente y primera dama al ritmo de At Last de Etta James versionada por Beyoncé. Aquella noche otros artistas como Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J. Blige o Stevie Wonder también actuaron en la ceremonia.

Cuatro años después, en la segunda investidura de los Obama como presidentes, Beyoncé regresó para interpretar The Star-Spangled Banner, el himno de Estados Unidos, y las actuaciones de James Taylor y Kelly Clarkson amenizaron la velada.