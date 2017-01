El chef “rico, rico, rico”

Ambición. No se considera ambicioso pero reconoce que es “un ser humano al que le gusta comer y vivir bien”.

Bondadoso. Compartir es una de las grandes virtudes que tiene.Es solidario con los desfavorecidos.

Canto. Dice que él no podría vivir sin cantar. Canta en el baño y cuando está triste o estresado. “A mi programa siempre entro cantando y bailando, porque eso me automotiva”, asegura.

Dios. Se autocalifica como un hombre de fe, dice que depende ciento por ciento de Dios y que siempre lo pone en primer lugar.

Educación. Es un profesional pero cree que la educación técnica es más importante, porque hay más demanda y se consigue trabajo más rápido.

Flechado. En 1998 regresó a Nicaragua, se sintió flechado por la cultura nicaragüense y también por las mujeres de esta tierra.

Gozo. Nunca pensó en ser cocinero pero lo vio como un oficio rentable, sobre todo en Nicaragua. El gozo que siente al cocinar es algo que logra contagiarlo, porque lo considera espiritual.

Hijos. Tiene 4 hijos. Su primogénito tiene 24 años, la segunda tiene 22, le siguen una de 13 y la pequeñita que tiene 7 años.

Interior. Mi meta primordial es trabajar más en mi interior porque no quiero quedarme estático en el área espiritual. “Venimos a servir pero nadie da lo que no tiene, por eso hay que cultivar el interior, la riqueza espiritual cautiva y nos hace maravillosos”, apunta.

Juan Luis Guerra. El dominicano es indiscutiblemente su cantante favorito, porque comparte que es su amigo personal y hermano de fe.

Karate. Esta disciplina milenaria nunca la ha considerado como una opción para incluirla en sus rutinas.

Linaje. Es nieto de la hija de un expresidente de la República, Víctor Román y Reyes, y de un cónsul de Estados Unidos en Nicaragua.

Militar. Su padre era militar y desde muy pequeño ese oficio lo llevó hasta Chile, donde dio sus primeros pasos en el espectáculo.

Necesidad. Ha sido modelo, es mercadólogo y publicista, pero asegura que por necesidad llegó a ser chef.

Oportunidades. Se denomina como un hombre que no ve dificultades en la vida, sino oportunidades más allá de donde todo el mundo ve. “Si hago televisión no es para ser famoso ni para que mi ego crezca, es una oportunidad para llevar el sustento a mi casa.

Plato favorito. Lo exótico no forma parte de su menú ideal, pues asegura que su comida favorita es la sopa de frijoles, la que conoció cuando llegó a vivir a Costa Rica, porque en Chile solo comía lentejas.

Quinceañera. Estudiando actuación en México tuvo la oportunidad de aparecer en algunos capítulos de la novela Quinceañera, junto a Paulina Rubio, Adela Noriega y Thalía.

Rico. Invita a sus seguidores a no dejar de soñar porque no hay sueño inalcanzable y sobre todo que no olviden que todo es “rico, rico, rico”, la frase que pronuncia con acento caribeño y que ha hecho famosa en la tele.

Sello. Ser original es su sello personal. “Lo importante es no envidiar ni imitar a nadie. Trato que las cosas que digo sean mensajes positivos para mis televidentes, se trata de edificar y nunca de hacer lo contrario a esto”, señaló.

Trayectoria. El hombre de la pantalla chica dice que desde niño ha sido bien perspicaz, eso le permitió, en Chile, poder conocer a Don Francisco, de Sábado Gigante, y trabajar con él. Brinda consultorías a hoteles y restaurantes.

Unión. Es una de las palabras que más pone en práctica porque reconoce que “solo llego más rápido, pero unidos llegamos más lejos”.

Vos Tv. Ha estado en dos canales nacionales, pero asegura que en Vos Tv se siente en su hogar. Tiene tres años de trabajar con ellos y espera que sean muchos más, porque es un canal con principios.

Waters. Es su segundo apellido y el que considera su simiente, de donde heredó el temple y la creatividad.

Xenofobia. Este vocablo lo ha eliminado de su diccionario porque para él son inconcebibles las discriminaciones por origen geográfico.

Yanki. Uno de los términos que nunca le han gustado, porque le resulta despectiva por su origen familiar.

Zapatos. Son su gran debilidad. Tiene 30 pares y desea tener 30 más.