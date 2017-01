El lado literario de Carlos Fonseca

“Como digo en el prólogo, la figura de Carlos como revolucionario es tan grande que opaca esa otra faceta del héroe, por eso el libro sorprende, porque aborda ese lado poético que la gente no conoce”, expresa el escritor Jesús Miguel “Chuno” Blandón acerca de su obra más reciente, en la cual resalta la labor del revolucionario Carlos Fonseca y su relación con otros intelectuales de su época.

¿Qué lo inspiró a escribir “Carlos Fonseca y los intelectuales”?

Carlos Fonseca Amador, como hombre de talento y de inteligencia especial, tenía una serie de facetas muy variadas. Está la faceta del combatiente, el polemista político, el historiador, el estudioso de las diversas escuelas políticas universales, pero las facetas de poeta, crítico literario, periodista e intelectual, son poco conocidas y no se ha abordado en otras obras. Yo tuve el privilegio de conocerlo cuando el editaba “Segovia”, una revista de gran calidad literaria, de la cual yo tuve el honor de ser colaborador participante. Entonces siempre lo recordé como esa persona entusiasta de las letras, admiradora de los poetas nicaragüenses y partidaria de la poesía de vanguardia.

¿Cuáles fueron los momentos más sobresalientes de la vida de Carlos como escritor?

La primera manifestación pública de él es precisamente esa faceta poética que él tenía, la literaria. Esa inquietud se concreta cuando él organiza el Centro Cultural del Instituto Nacional del Norte, ahí se rodea de los estudiantes más sobresalientes del colegio. Luego, funda la revista Segovia, que a pesar de ser una revista de estudiantes de secundaria, era de calidad universitaria, y empiezan a aparecer en ella personalidades como Manolo Cuadra, Fernando Silva, Roberto Sánchez, etc. Luego, el doctor Rotschuh (director del colegio Ramírez Goyena en esa época) escribió sobre cómo el Gobierno tenía en abandono la hacienda San Jacinto y se organizan con Carlos para recuperarla, entonces se reúne ahí y se toman la hacienda, hacen actos culturales y al año siguiente se inaugura esa estatua. Podemos decir que esa es la primera hazaña “bélica” y literaria de Carlos Fonseca, la toma de la hacienda San Jacinto. En Managua colaboró con el periódico del partido socialista que era orientación popular, él era colaborador y en León, ya estudiando derecho, lo nombran director del Universitario, que era el órgano del centro universitario de León, o sea, que él siempre estaba vinculado de alguna u otra forma al quehacer periodístico, literario y político por supuesto.

¿Por qué considera importante que los nicaragüenses conozcan esta faceta del combatiente?

Porque si no, el conocimiento de ese hombre tan extraordinario, como lo fue Carlos, sería unilateral, solo se le conocería a través de su faceta política y revolucionaria, no tendríamos acceso a esa parte tan importante de su intensa vida interior, de su vida intelectual, de su vida poética y sentimental, parte fundamental de todo ser humano. Carlos, además de escribir obras sobre política, economía y filosofía siempre permaneció vinculado a la historia y a la literatura por eso cuando en 1969, ya él es secretario general del Frente Sandinista, ya es el Carlos que conocemos. Se reunió con José Coronel Urtecho y luego con Pablo Antonio Cuadra, para hablar de literatura, que es el tema que les apasionaba a todos, pero también, del compromiso que los intelectuales tenían por lograr la liberación de Nicaragua y el derrocamiento de la dictadura somocista. Por eso es que, yo creo, que era importante que los nicaragüenses y lectores en general conocieran esta parte importante de la vida de Carlos Fonseca.

¿Desde hace cuánto tiempo empezó a escribir “Carlos Fonseca y los intelectuales”?

Las ideas se desarrollan a través del tiempo, inicialmente este era un artículo periodístico que se publicó precisamente en El Nuevo Diario, hace tal vez unos ocho o diez años, que se llamaba así “Carlos Fonseca y los intelectuales”. Pero como yo sentí que estaba muy pequeño, que me había quedado corto, empecé a trabajarlo más detenidamente y a llenarlo de más contenido, a enriquecerlo. Poco a poco se fue agrandando, se fueron abriendo más posibilidades, escribiendo más capítulos hasta que se convirtió en un libro.

¿Qué elemento hace atractiva la historia contada en el libro?

El libro tiene la virtud de que es como una novela, pero todo está sustentado con información histórica, cada capítulo, cada letra está soportada, o sea, que aunque se cuenta como una novela, no hay ninguna palabra de ficción, todo es científico. El caminar de Carlos en los senderos de la poesía, el caminar de Carlos por entre los exponentes más importantes de la poesía, está completamente comprobado y documentado. Me parece que eso va a llamar la atención de los lectores porque tendrán en sus manos, la amenidad de la novela con el rigor de la historia.

¿Quiénes se podrán beneficiar directamente de esta publicación?

Yo invitaría especialmente a los periodistas, a los que trabajan en medios de comunicación a adentrarse con pasión a la lectura de estos libros y acompañar a Carlos Fonseca en ese difícil trabajo. Primero de fundar una revista buena, debió haber sido una labor titánica y él logró publicar once números de esa revista con colaboraciones de calidad. Entonces les servirá de mucho a los trabajadores en los medios para estimularlos cuando tengan un proyecto hagan como Carlos Fonseca, se propongan publicarlo, editarlo y distribuirlo.

A nivel personal, ¿cómo se siente con el lanzamiento de este trabajo?

Me siento muy contento porque siempre es un reto. Decía Vargas Llosa que cuando se empieza a escribir un libro es como penetrar en un túnel con un foco, vos solo ves oscuridad y no sabés por dónde vas caminando, poco a poco te vas abriendo camino y las posibilidades van apareciendo, de manera que cuando lo terminás sentís que has hecho un enorme progreso y siempre escribir, terminar un libro es como tener un hijo, con mucho dolor pero mucha felicidad.