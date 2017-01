Diseñadores nicas evalúan los looks de Marina

Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, llevó a Filipinas vestuario de diseñadores nicaragüenses como Allan Moncada, Dulce Salgado, Carlos René Cruz, Karla Castillo, Niní, Harry Garay, Malena Cárdenas, Byron Mendieta, Haydee Callejas, Blanca Jackman, Nandamús, Upon A Star y del diseñador Neftalí Espinoza, quien es el creador de la obra de arte del traje nacional. Todas las fotografías en donde aparece la nicaragüense (y las que ella misma comparte) se ve una candidata elegante, radiante y sofisticada, por lo que alguno de sus creadores opina sobre la proyección que está teniendo la matagalpina.

Dulce Salgado apoyó a Marina Jacoby con dos 'outfits', entre ellos una falda en corte sirena con un toque asiático de estampado floral, además de un 'crop top'. Asimismo un vestido semitransparente en tono lavanda. “Fue fácil trabajar con ella por las cualidades de su cuerpo”, contó la diseñadora, para quien lo primordial fue darle piezas que le favorezcan a su silueta.

Glamurosa

Allan Moncada manifestó que trabajar con Jacoby fue una experiencia enriquecedora, especialmente por la versatilidad en el gusto de la mis. “Creo que todos los looks que ha usado son acertados, han estado acorde con la personalidad y cumple con el objetivo de hacerla ver elegante y glamurosa”, dijo.

Lea: Marina Jacoby, reina de las redes sociales

Moncada indicó que una reina de belleza use piezas hechas en Nicaragua es una forma de promover el talento de diseñadores nicaragüenses.

Harry Garay, quien le diseñó uno de los looks más gustado, refirió que Marina se ha destacado muy bien y de forma espectacular en el Miss Universo 2016. “En lo personal, me siento orgullosa de su destacada participación y esfuerzo que ha dado en Filipinas. Ha sabido manejar el estrés de la competencia con las otras favoritas del certamen. En cuanto a sus looks, ha acertado de manera excelente ante al ojo del público crítico internacional. Con mi vestuario quedé contento debido a los resultados que obtuve, ya que uno de mis primeros vestidos que portó ella fue la sensación de todos y hasta fue una del top 15 de las mejor vestidas”, señaló.

Importante, no esencial

Por su parte, Norma Gómez, conocida en la moda y redes sociales como Niní Fashion Style, dio para su viaje 10 conjuntos, además de calzado. Si bien para la diseñadora e 'influencer' nicaragüense el vestuario es importante, no es esencial.

Gómez anotó que la incidencia que Marina ha tenido en las redes se debe a su alegría, la tranquilidad y belleza; se proyecta, más por su personalidad que por los looks. “Creo que el principal aporte es ella, su fuerza que transmite en cada 'outfit', no es solo por el diseñador, también las redes sociales juegan un rol importante, pero sobre todo lo que ella transmite”, opinó. La diseñadora dijo que en Miss Universo no todo se basa en los looks, sino que es una lotería, porque “no siempre las ganadoras son las mejor vestidas”. "Es importante que te veás bien, pero no es lo principal”.