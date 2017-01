Exportando arte y cultura

Desde hace 14 años Neftalí Espinoza se abrió camino en los certámenes de belleza como una referencia cultural, creando trajes de fantasía para eventos como Reina del Carnaval de Nicaragua, Miss Nicaragua y Miss Teen, además de apoyar a delegadas nicaragüenses que de forma independiente han representado al país en concursos internacionales.

Espinoza está asociado al arte y cultura nicaragüense, muy ligado desde hace 14 años a los certámenes de belleza nacional por ser uno de los diseñadores que año con año crea majestuosas obras de fantasía para que reinas de belleza se luzcan en los escenarios del país e internacionalmente.

Hasta el momento, Espinoza ha diseñado el traje nacional para cuatro ediciones de Miss Universo. Su más reciente creación la utilizará Marina Jacoby (en la fotografía) en Filipinas, durante el Miss Universo.

Espinoza reconoce, sin embargo, que “en el gremio y por el escándalo, la gente me reconoce por el diseño de El diablo, que era inspirado en las fiestas de Masaya”. Dicho traje compitió en Miss Nicaragua 2014.

“Estoy certificado en la Asociación de Artistas de Nicaragua y en el Instituto de Cultura como artista nacional. Fue un reconocimiento que recibí en 2014”, cuenta el diseñador de 29 años.

TRABAJO EN EQUIPO

Espinoza señala que si no gana, por lo menos Nicaragua brillará. “Yo sé que Marina está haciendo un buen papel. En las diferentes redes sociales, Nicaragua figura entre los favoritos y eso me hace sentir feliz”.

"El diseño habla por sí solo. Se notan las horas de desvelo y el trabajo en equipo porque no solo trabajo yo, tengo un equipo como Stalyn Núñez, miembros de mi familia e incluso hasta los vecinos me apoyan. En caso de ganar no solo será un logro mío”.

Espinoza recalcó que crear es una forma de proyectar y exportar cultura nicaragüense al exterior, de manera que se promuevan los símbolos patrios y tradiciones y se enaltezcan los recursos naturales.