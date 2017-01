Combatiendo el temor con la fe

En el libro que escribí mientras atravesaba una batalla contra el cáncer de seno en el año 2015, el cual titulé “El Poder del Amor, mi experiencia con el cáncer de seno”, dediqué un capítulo al temor, porque creo que el temor es la enfermedad del siglo XXI. En él relato mi última visita al oncólogo, donde me explicó con estadísticas sobre los riesgos de que el cáncer regresara. Recuerdo haberlo escuchado con mucha atención, pero cuando salí del consultorio estaba tan feliz de haberle puesto punto final a esa etapa de mi vida, que no me detuve a darle vuelta a la conversación.

Me he enfrentado con el temor muchas veces en mi vida por distintas circunstancias, y he experimentado las afectaciones físicas y emocionales que te puede provocar. Una vez salí corriendo de mi oficina a las tres de la tarde, porque comencé a temblar de forma incontrolable; en otras ocasiones, me ha faltado el aire a tal punto de experimentar mareos y dolor en el pecho. La mente juega un papel muy importante, porque con cada pensamiento negativo construimos una bola de nieve que nos asfixia. Muchas veces lo que hacemos es abrazar el temor y dejar que dirija nuestra vida. ¿Pueden visualizar lo que significa abrazar algo?

Dos semanas antes de iniciar mi tratamiento de quimioterapia, recibí la visita de una amiga de mi mamá que tuvo cáncer de seno y le fue muy mal con los efectos colaterales del tratamiento. Fue bien descriptiva con todo lo que sufrió, y supongo que lo hizo “para prepararme”. Cuando se fue, Judi, mi prima, que había escuchado la conversación, se me acercó y me dijo que lo que le había sucedido a ella no necesariamente me iba a pasar a mí. Yo sabía que si iniciaba la quimioterapia con ese nivel de temor me iba a ir muy mal, porque el temor nos debilita espiritual, emocional y físicamente. Lo bueno de haber experimentado un temor tan intenso en otras ocasiones es que ya sabía que la única manera de combatirlo era desenfundando la espada de la Fe, y poniéndome en posición de ataque con las armas que obtenemos en la medida que cultivamos una relación personal con Dios. Ese día le pedí a Judi que orara por mí, y con esa oración recuperé mi paz; de ahí en adelante me propuse fortalecerme espiritualmente cada día, buscando el rostro de Jesús para llenarme de valor y estar lista para la batalla. Nunca antes en mi vida he sentido tan cerca la presencia de Dios como en esos momentos, y estoy clarísima de que fue porque yo misma lo busqué como nunca antes. ¡Qué privilegio haber gozado de esa presencia tan poderosa y tan amorosa!

En estos días, he tenido la oportunidad de conversar con tres mujeres que están pasando por situaciones muy difíciles; una de ellas su esposo perdió el trabajo, la otra está iniciando su tratamiento de quimioterapia por cáncer de seno y la otra tiene un problema con un hijo. Puedo sentir el temor que las ha embargado, y hoy quiero decirles que no tengan miedo porque Dios está con ustedes, no se desalienten porque Él les dará fuerzas y les ayudará; las sostendrá con Su mano derecha victoriosa (Isaías 41:10); aunque pasen por valle de sombra no tengan miedo porque Él está con ustedes (Salmo 23:4). Yo decidí abrazar estas promesas; y cada vez que voy a mis chequeos cada 4 meses, porque según las estadísticas, los 2 primeros años son los de mayor riesgo que el cáncer regrese, desenfundo mi espada de la Fe y me pongo la armadura de promesas que el Señor nos dejó en su Palabra. Estas son las armas con las cuales podemos derribar cualquier amenaza de temor que quiera dirigir nuestras vidas. ¡No al temor!