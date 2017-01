“La la land” acapara las nominaciones

El musical "La La Land", una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California), arrancó ayer la carrera hacia los Óscar con la misma fuerza que "Titanic" (1997) y "All About Eve" (1950), todas ellas con la misma cifra récord de 14 nominaciones.

El filme aspira a llevarse la estatuilla en los campos de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía (Linus Sandgren), mejor vestuario (Mary Zophres), mejor montaje (Tom Cross) y mejor canción original ("Audition, The Fools Who Dream" y "City Of Stars").

También compite en las categorías de mejor diseño de producción (David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco), mejor edición de sonido (Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan), mejor mezcla de sonido (Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow), mejor banda sonora original (Justin Hurwitz) y mejor guion original (Damien Chazelle).

"La La Land", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Fences", "Hell or High Water" y "Hacksaw Ridge" son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

"La La Land" cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, quienes se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños.

Otras cintas con grandes opciones son la historia de ciencia ficción "Arrival" y el drama independiente "Moonlight", con ocho candidaturas cada una.

Un escalón por debajo se quedaron la bélica "Hacksaw Ridge", el regreso por todo lo alto tras las cámaras de Mel Gibson, y la intimista "Manchester by the Sea", con seis nominaciones cada una.

Nicaragua

Blanca Reyes

Cabe destacar que la cinta "La La Land", que será estrenada en los cines nacionales esta semana, presenta en una de sus escenas a Nicaragua como un país de destino turístico.

En la escena donde se menciona Nicaragua aparece la actriz principal Emma Stone, quien interpreta a Mia, junto a la esposa y el hermano de su novio, quienes en una cena comentan que tenían pensado venir de vacaciones a Nicaragua; sin embargo, no lo hicieron porque no sabían si era seguro este país.

—Pensábamos en ir a Nicaragua, solo que Nicaragua es subdesarrollado.

—¿Es un poco subdesarrollado?

—Si es un poco más, no sé si sea seguro ir allá.

—Sí, no sé si sea seguro.

Este es el diálogo de una de las escenas de la película en que hace referencia a Nicaragua.

A continuación, los nominados en las categorías más importantes:

MEJOR DIRECTOR

"Arrival", de Denis Villeneuve

"Hacksaw Ridge", de Mel Gibson

"La La Land", de Damien Chazelle

"Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan

"Moonlight", de Barry Jenkins

MEJOR ACTOR

Casey Affleck, por "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, por "Hacksaw Ridge"

Ryan Gosling, por "La La Land"

Viggo Mortensen, por "Captain Fantastic"

Denzel Washington, por "Fences"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, por "Moonlight"

Jeff Bridges, por "Hell or High Water"

Lucas Hedges, por "Manchester by the Sea"

Dev Patel, por "Lion"

Michael Shannon, por "Nocturnal Animals"

MEJOR ACTRIZ

Isabelle Huppert, por "Elle"

Ruth Negga, por "Loving"

Natalie Portman, por "Jackie"

Emma Stone, por "La La Land"

Meryl Streep, por "Florence Foster Jenkins"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Viola Davis, por "Fences"

Naomie Harris, por "Moonlight"

Nicole Kidman, por "Lion"

Octavia Spencer, por "Hidden Figures"

Michelle Williams, por "Manchester by the Sea"

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Jackie", de Mica Levi

"La La Land", de Justin Hurwitz

"Lion", de Dustin O'Halloran y Hauschka

"Moonlight", de Nicholas Britell

"Passengers", de Thomas Newman

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul por "Audition (The Fools Who Dream)", de "La La Land"

Justin Timberlake, Max Martin y Karl Johan Schuster por "Can't Stop The Feeling", de "Trolls"

Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul por "City Of Stars", de "La La Land"

Ralph y Sting por "The Empty Chair", de "Jim: The James Foley Story"

Lin-Manuel Miranda por "How Far I'll Go", de "Moana"