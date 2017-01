“La La Land”, el sacrificio para alcanzar tus sueños

La La Land es con toda razón la película más nominada en la historia de los Óscar este año igualando a Titanic y All About Eve. Es una súperproducción con un elenco de primera, espectaculares tomas en secuencia, música, destacado vestuario, efectos visuales, colores, atrapante contenido y un final diferente a lo que se espera en una típica historia de amor al mejor estilo hollywoodense.

Esta producción de dos horas y ocho minutos que se estrena hoy en todas las salas de cine del país, cuenta la historia de amor entre una aspirante a actriz de Hollywood, interpretada por Emma Stone y un músico de jazz que persigue el éxito, interpretado por Ryan Gosling.

Los lectores y suscriptores de El Nuevo Diario fueron los primeros nicaragüenses en ver la película que ganó siete Globos de Oro, al asistir el pasado martes al preestreno en Cinemark.

Las expectativas de las actuaciones de Gosling y Stone, nominados a mejor actor y actriz de reparto en la próxima edición de los premios Óscar, fueron superadas. Era imposible imaginarse a Gosling cantando y bailando con tanta pasión, sin embargo en La La Land, se roba el show.

Las actuaciones de los protagonistas sorprenden al cantar desde jazz hasta pop y bailando con sorprendentes coreografías. La película es una versión moderna del musical hollywoodense, que aunque está llena de bailes pone en evidencia a través del hilo de la historia lo complejo de las relaciones amorosas cuando dos personas se separan.

La La Land cumple su función de dar ritmo a los corazones de quien alguna vez ha sentido alguna pasión por algo. De dar alas a esas fantasías que la mayoría de los seres humanos han tenido, y que por cosas de la vida los han llevado por otros senderos, o han abandonado.

La sorpresa

El musical también intenta rescatar el interés hacia el jazz sobre todo del público joven e insta a ser persistentes en el proceso por lograr los sueños. En un momento de la película, Sebastián, el joven músico que busca el éxito, interpretado por Ryan Gosling, se une a un grupo dirigido por (Keith) papel que desempeña nada más y nada menos que John Legend.

Dos de las canciones del filme “City of Stars” y “Audition (The Fools Who Dream)”, que están nominadas a mejor canción original en los Óscar y son definitivamente dos temas llenos de energía y vitalidad que te hacen vibrar junto con la trama de la cinta.

Nicaragua

En uno de los diálogos se menciona a Nicaragua, cuando la actriz principal, Emma Stone, quien interpreta a Mía en la película, está junto a la esposa y el hermano de su novio, quienes en una cena comentan que tenían pensado vacacionar en Nicaragua, sin embargo no sabían si el país era seguro.

Para su tercer largometraje, Damien Chazelle ha querido arriesgar y apostar por algo completamente nuevo, algo que solo por el hecho de lograrlo merece un aplauso y vale la pena disfrutar de este musical.