“Marina es muy querida en Filipinas"

A pocos días de la gala final de Miss Universo, Marina Jacoby se encuentra afinando detalles para representar a Nicaragua de la mejor manera posible.

En entrevista con El Nuevo Diario, su papá, Guillermo Jacoby, compartió que está seguro de que "Marina sigue en el top, es increíble como la quieren aquí en Filipinas Los comentarios son increíbles, hoy la entrevistaron en un canal colombiano, esta mañana. Ha sido algo inesperado todo el apoyo".

Asimismo, reveló que conoció extraoficialmente que en la pasarela de traje de baño su hija fue top 3.

Te interesa: Marina Jacoby presenta problemas de salud

Acerca del trabajo de Marina dijo: "Ella estuvo hoy todo el día en ensayos, y mañana igual. Difícil verla, es intenso lo que aquí pasa. El domingo harán ensayos con los trajes de noche, para estar listas para la final el lunes por la mañana. Todo va bien. Ella está en su preparación para hacer lo mejor por Nicaragua".

Finalmente don Guillermo manifestó cierta incomodidad por una publicación del diseñador Neftalí Espinoza, creador del traje nacional: "Lo único que me molesta es que a pesar de que Neftalí Espinoza fue representado increíblemente por Marina, y le va a asegurar un top, él expresó que tiene a otras favoritas. Obvio, tiene derecho a opinar, pero opinar sin favorecer a Marina, no lo vi bien. Y eso que cuando hizo el traje de fantasía me dijo que Marina le encantaba. Pero bueno, el resto de nuestra Nicaragua, sí la apoya".