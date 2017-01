¿Conspiración contra Miss Guatemala en Miss Universo?

La reina guatemalteca, Virginia Argueta, no logró desfilar en la pasarela de trajes típicos en Miss Universo debido a que se le extraviaron dos piezas de su atuendo al momento que la joven debía salir al desfile.

“Al momento de desempacar se extraviaron dos piezas del traje (el sostén y el corsé) y no las encontré para poder presentarme”, dijo la Miss Guatemala a un medio de su país.

“Todo estaba en la caja donde venía el traje. Las personas que se encargarían de sacarlo iban a tener todo preparado para ponérmelo. Cuanto fui a mi lugar no estaban esas dos piezas y faltaban 20 minutos para salir”, argumentó la joven.

Según Miss Guatemala, el atuendo llegó completo a Filipinas un día después que su avión aterrizó en el país asiático, pero fue momentos antes del concurso que se percató que las piezas habían desaparecido.

“Me siento triste porque era parte del show, aunque me tranquiliza saber que no es calificado, pues creo que tuve una buena noche como para perder mis puntos por algo que no fue mi culpa”, relató Virginia Argueta.

El traje típico de Guatemala lo conforman 12 piezas, las cuales dos de ellas se perdieron y su reina Virginia Argueta no logró participar en el desfile National Costume de Miss Universo, en el que las 86 candidatas mostraron ante el jurado una vestimenta que representa a cada país.

El atuendo denominado Quetzali, princesa Jade, fue creado por los diseñadores guatemaltecos César Portillo, originario de Teculután, conocido como Zacapa, y Juan Francisco Arévalo, de Quiché, quienes se inspiraron en la belleza del ave nacional, el Quetzal, y las piedras de jade.