Marina Jacoby sigue entre las favoritas

Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, sigue siendo un imán en las redes sociales, ya que ha logrado unir a los nicas, pero además se ha robado el voto y el apoyo popular de otros países latinoamericanos.

Nuestra bella representante en Miss Universo 2017 continúa acaparando atención de importantes plataformas de belleza, críticos de certámenes y cadenas de televisión.

Ayer, la plataforma de noticias E! Online Latinoamérica, destacó un trabajo sobre las favoritas a ganar la corona universal, y por supuesto, nuestra reina figura entre las seleccionadas.

E! Online realizó este trabajo tomando como base los pronósticos de algunos de los portales de belleza más importantes del mundo: Missology y Global Beauties, pero además hasta ex Miss Universo como Natalie Glebova y Stefanía Fernández coinciden en que de las siguientes 13 beldades, de las 86 candidatas, se encuentra la nueva reina universal.

Sin ningún orden específico las favoritas a ganar la corona son: Marina Jacoby, Miss Nicaragua; Raissa Santana, Miss Brasil; Mariam Habach, Miss Venezuela; Chalita Suansane, Miss Tailandia; Iris Mittenaere, Miss Francia; Andrea Tovar, Miss Colombia; Kristal Silva, Miss México; Maxine Medina, Miss Filipinas; Caris Tiivel, Miss Australia; Estefanía Bernal, Miss Argentina; Alena Spodynyuk, Miss Ucrania; Hawa Kamara, Miss Sierra Leona; y Keity Drennan, Miss Panamá.

Lea además: El talón de Aquiles de Marina Jacoby en Miss Universo, según los expertos

Telemundo

El sitio web de la cadena de televisión Telemundo en Estados Unidos, publicó ayer una encuesta para escoger a la latina que debería ganar el Miss Universo 2016. Nuestra Marina Jacoby lideraba los resultados, frente al resto de concursantes latinoamericanas.

Marina conquista en Filipinas

Letzira Sevilla Bolaños

En entrevista con El Nuevo Diario, su papá, Guillermo Jacoby, compartió que está seguro de que "Marina sigue en el top, es increíble como la quieren aquí en Filipinas. Los comentarios son increíbles, hoy la entrevistaron en un canal colombiano, esta mañana. Ha sido algo inesperado todo el apoyo".

Asimismo, reveló que conoció extraoficialmente que en la pasarela de traje de baño su hija fue top 3.

Acerca del trabajo de Marina dijo: "Ella estuvo hoy todo el día en ensayos y mañana igual. Difícil verla, es intenso lo que aquí pasa. El domingo harán ensayos con los trajes de noche, para estar listas para la final el lunes por la mañana. Todo va bien. Ella está en su preparación para hacer lo mejor por Nicaragua".

Finalmente don Guillermo manifestó cierta incomodidad por una publicación del diseñador Neftalí Espinoza, creador del traje nacional: "Lo único que me molesta es que a pesar de que Neftalí Espinoza fue representado increíblemente por Marina, y le va a asegurar un top, él expresó que tiene a otras favoritas. Obvio, tiene derecho a opinar, pero opinar sin favorecer a Marina, no lo vi bien. Y eso que cuando hizo el traje de fantasía me dijo que Marina le encantaba. Pero bueno, el resto de nuestra Nicaragua, sí la apoya".

El diseñador Neftalí Espinoza publicó el jueves pasado un post en sus páginas oficial de Facebook en donde aclara los motivos de su “controversial” comentario… “Quiero dejar bien claro que el hecho que sea el diseñador del traje nacional, que ha usado nuestra bella Miss Nicaragua, de quien me siento muy orgulloso y lo he expresado en otras ocasiones, y que he tenido la oportunidad de ser su diseñador desde que participó en Miss Teen, tengo, además de ella que es una de mis favoritas, a otros países como favoritos; o sea tenemos que ser claros, esto es algo que hacemos todos los que seguimos los eventos de belleza, siempre hacemos una lista de los países que pueden entrar al top y quienes pueden ser los ganadores, para eso hay criterio propio y lo digo porque hay gente que habló mal de mí, porque en un comentario escribí que Venezuela o España podrían ser Miss Universo. No lo veo mal, es mi simple apreciación y es válida a como muchos de mis amigos también lo han expresado con sus favoritas, y aclaró yo sería el más feliz que Nicaragua tenga su primera Miss Universo y es más si ella no gana igual será siempre nuestra reina y siempre tendrá nuestro apoyo”, finalizó el diseñador.