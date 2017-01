Traje típico de Nicaragua entre los tres mejores de Miss Universo

El traje nacional que usó la representante de Nicaragua Marina Jacoby, en la presentación de Miss Universo ayer en filipinas, fue seleccionado entre los tres mejores por la revista global más prestigiosa de predicciones y análisis de certámenes de belleza, Missosology.

Missosology ubicó al traje típico “Guardabarranco, hermano de canto, de viento y de luz” realizado por el diseñador nicaragüense Neftalí Espinoza, en el puesto número tres de los mejores diseños presentados en el concurso.

Según la predicción de la revista el primer lugar lo ganó el traje de Htet Htet Htun, Miss Myanmar y en segundo lugar el traje lucido por Miss Venezuela, Mariam Habach.

Con respecto al traje Guardabarranco, hermano de canto, de viento y de luz”, su creador Neftalí Espinoz, dijo anteriormente a El Nuevo Diario que si no gana, por lo menos Nicaragua brillará. “Yo sé que Marina está haciendo un buen papel. En las diferentes redes sociales, Nicaragua figura entre los favoritos y eso me hace sentir feliz”.

"El diseño habla por sí solo. Se notan las horas de desvelo y el trabajo en equipo porque no solo trabajo yo, tengo un equipo como Stalyn Núñez, miembros de mi familia e incluso hasta los vecinos me apoyan. En caso de ganar no solo será un logro mío”, agregó Espinoza.

Espinoza está asociado al arte y cultura nicaragüense, muy ligado desde hace 14 años a los certámenes de belleza nacional por ser uno de los diseñadores que año con año crea majestuosas obras de fantasía para que reinas de belleza se luzcan en los escenarios del país e internacionalmente.

Hasta el momento, Espinoza ha diseñado el traje nacional para cuatro ediciones de Miss Universo. Su más reciente creación fue la que usó ayer Marina Jacoby en Filipinas, durante la presentación de trajes nacionales Miss Universo.