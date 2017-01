Resident Evil: El Capítulo Final

“Jason: The Final Chaper” fue la cuarta entrega de la serie de películas del descuartizador más famoso del cine, pero le siguieron siete filmes más, y desde entonces no confío en las promesas de Hollywood que ahora anuncia que la sexta de “Residen Evil” (o Huesped Maldito) es su The Final Chaper.

Sin embargo la explicación de este supuesto último capítulo viene porque esta franquicia de la productora Sony Pictures cederá los derechos a finales del año 2017, solo para reiniciar la saga desde “cero” con una serie de televisión.

Aunque para ser sincero, me parece algo extraño hablar de cortar de tajo la saga de ganancias multimillonarias para que se vaya a TV. Esto más bien me suena a que la actriz Milla Jovovich o ya se aburrió de los zombis, o ya está muy avanzada de edad para seguir pegando brincos, evitando a los rabiosos muertos-vivos que nunca le lograron una buena dentellada.

Lo cierto es que ya son quince años de Alice (Milla Jovovich) peleando en un mundo apocalíptico contra los directores de la corporación Umbrella, creadores del virus T que transformó a los humanos en zombis y destruyó la civilización.

Alice durante toda la saga se las ha gastado tratando de encontrar una respuesta para conocer cómo llegó a tener sus súper capacidades de guerrera clonada y el porqué Ubrella causó la hecatombe. Aquí por fin se descubre hasta el más ínfimo detalle, pero para ello tiene que regresar al punto de partida: Racoon City.

Tratar de explicar todo es tal vez la mayor virtud de la película, que como disco rayado en cada producción nos mostró a Alice uniéndose a sobrevivientes, mientras es perseguida por Umbrella y su malvada computadora, con poderosos mutantes, perros zombis y soldados armados hasta los dientes.

En esta ocasión la trama se trata de conseguir un antivirus aéreo para terminar con la pandemia zombi, y para eso Alice tiene 48 horas, antes que el último asentamiento humano sea destruido. Simple excusa para poner tensas las cosas, entre patadas voladoras y disparos a más no poder, en una serie que nunca destacó por su coherencia.

Lo que no entiendo es cómo siguen existiendo tantos zombis si supuestamente las células de sus cuerpos se venían degenerando, y a estas alturas ya deberían ser simples esqueletos.

Ficha:

Título: Resident Evil: El Capítulo Final.

Director: Paul W.S. Anderson.

Reparto: Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen.

Género: Acción, Terror.